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الاثنين 20 أيلول 2021 ساعة 18:41

حكومة الدبيبة في مهب الريح..41 نائبا ليبيا طلبوا سحب الثقة

حكومة الدبيبة في مهب الريح..41 نائبا ليبيا طلبوا سحب الثقة
وأشار المريمي إلى أن الطلب سيعرض خلال جلسة البرلمان المقرر انعقادها اليوم الاثنين.

وأضاف المريمي أن سحب الثقة متوقف على تقديم طلبات من باقي أعضاء البرلمان، مؤكدا أنه حال تشكيل أغلبية سيتم سحب الثقة من حكومة الدبيبة.

وفي أغسطس الماضي، لوح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بإمكانية نظر المجلس في مسألة سحب الثقة من الحكومة.

وانتقد عقيلة أداء الحكومة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات".

ولفت في تصريح سابق إلى أن "مجلس النواب سيقرر بقاء حكومة الدبيبة أو رحيلها بعد الاستماع إليها".
مصدر : وكالات
رقم : 954847
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