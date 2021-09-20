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الاثنين 20 أيلول 2021 ساعة 19:17
الخارجية اللبنانية تؤكد احترامها لحقوق المرأة
وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الأمر يتنافى مع التزام لبنان بمبادئ حقوق الإنسان، والكرامة والقيم الإنسانية.
وشددت على احترامها ودعمها لحقوق المرأة، وحرصها على أطيب العلاقات مع الدولتين الصديقتين أوكرانيا والاتحاد الروسي.
مصدر :
وكالات
رقم :
954858
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