الخارجية اللبنانية تؤكد احترامها لحقوق المرأة

وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الأمر يتنافى مع التزام ​لبنان​ بمبادئ ​حقوق الإنسان​، والكرامة والقيم الإنسانية.



وشددت على احترامها ودعمها لحقوق ​المرأة​، وحرصها على أطيب العلاقات مع الدولتين الصديقتين أوكرانيا والاتحاد الروسي.