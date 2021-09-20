بري: المقاومة لم تكن يوما بدون الجيش والشعب والدولة اللبنانية

وفي مداخلة له رداً على النائب جورج عدوان حول قرار الحرب والسلم، قال الرئيس بري "لا أنكر أنَّ القرار 1701 أنجز في عين التينة، أنجزت مسودته أنا والمندوب الأميركي وهو لا يقول ما تقوله إنما ينصُّ أن تنسِّق قوات الأمم المتحدة مع الجيش اللبناني في كافة المواضيع".



وحول إيجاد إطارٍ للمقاومة ضمن الدولة، لفت رئيس مجلس النواب إلى أنَّه كان هناك محاولة للأمر وقد رفضناه بالمطلق، نعم رُفض من قبل لبنان فكل الاجتماعات العربية ووزراء الخارجية والقمة العربية جميعها كانت تؤيد المقاومة".



وخاطب الرئيس بري عدوان موضحًا أنَّه "ولا مرة المقاومة كانت من دون الجيش والشعب ومن دون الدولة اللبنانية والشعب اللبناني صدقني !".