عشاق الامام الحسين(عليه السلام) يزحفون الى كربلاء

سيول بشرية ضخمة تواصل التدفق الى مدينة كربلاء المقدسة جنوب العاصمة العراقية بغداد لاحياء مراسم اربعينية الامام الحسين عليه السلام .



الحشود البشرية تواصل السير من شمال العراق وجنوبه للمشاركة في هذه المناسبة التي اصبحت حدثا عالميا بعدما اخترقت عظمة الرسالة الانسانية مختلف العواصم والمدن في العالم.



السلطات العراقية اتخذت كافة الاجراءات الوقائية لوباء كورونا لتامين سلامة الزوار الصحية وانتشرت الاف المواكب الحسينية لتقديم الخدمات المتنوعة للزائرين السائرين على الاقدام الى المرقد الطاهر في مدينة كربلاء المقدسة.



بعد تحديد الحكومة العراقية الزوار من الخارج من المشاركة في احياء الاربعين العام الماضي جراء انتشار وباء كورونا عادت هذا العام وسمحت لسبعين الف زائر من خارج البلاد من بينهم ستون الف من ايران.



زيارة الاربعين للامام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء تعتبر واحدة من اكبر واضخم المسيرات في العالم وتتميز بالاعداد المليونية للزوار الذين يتلقون جميع الخدمات من جانب المواكب والموالين لاهل البيت عليهم السلام دون اي دعم حكومي.



وفي الاعوام القليلة الماضية تضاعفت اعداد الجنسيات الاجنبية المشاركة في الذكرى من ستين دولة تتقدمهم ايران وافغانستان وباكستان والقوقاز ودول مجلس التعاون ودول عربية وغربية كما شاركت مواكب اخرى من جنوب افريقيا والصين والهند وسنغافورة ونيوزيلاندا وتانزانيا.