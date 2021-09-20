انتفاضة شعبية في جنوب اليمن ضد مرتزقة العدوان

فلازالت الشوارع في مدينة عدن تعج بجموع المحتجين وتضج بهتافاتهم رغم سريان حالة الطواريء التي أعلنها المجلس الانتقالي منذ أيام محاولة لاحتواء الحراك الشعبي المناهض له.



وفي هذا الصدد كشفت تقارير حقوقية عن تعدد الإجراءات القمعية من قبل المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بحق المحتجين، منها جرائم اعتقالات وإخفاء قسري، ليقود هذا التعامل بوحشية إلى انشقاق قيادات عسكرية وسياسية عن المجلس وتأييدها للاحتجاجات المنددة بتردي الأوضاع الأمنية والمعيشية.



ومع كل يوم يمر تتسع رقعة الاحتجاجات ضد التحالف السعودي الإماراتي وطرفيه حكومةِ هادي والمجلسِ الانتقالي، إذ عمت موجةالاحتجاجات جزيرة سقطرى، وامتدت إلى مدينة سيئون في محافظة حضرموت، وانتفضت كذلك مدينة تعز بخروج تظاهرات غاضبة تزامنتمع إعلان إضراب للتجار في المدينة احتجاجاً على تردي الوضع وما وصفوه بغياب دور السلطة.



ويكشف -برأي كثيرين هذا السخط الشعبي في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي الإماراتي حقيقة شعارات الإعمار والتنميةالتي رفعها هذا التحالف خلال الأيام الأولى من تدخله العسكري في اليمن.



وقد أطلق اليمنيون وعبر موقع تويتر هاشتاغ #عدن_تنتفض_ضد_مرتزقه_الامارات عبروا من خلاله عن غضبهم من جرائم تحالف العدوان التي ترتكب بحق محافظاتهم وقالوا ان الإمارات كسبت كراهية الشعب اليمني بكل اطيافه في الشمال والجنوب إلا من بعض الخونة والمأجورين، في إشارة الى قادة ومرتزقة ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا ومرتزقة الرئيس اليمني الفار منصور هادي.



أبناء قبائل شبوة وفي تغريدات عدة غردوا ان القبيلة تعاهد الله وتعاهد نفسها بأنها مع مشروع اليمن الإتحادي وضد مليشيات الامارات والسعودية العابثين بالوطن، متوعدين المرتزقة بالثأر لدماء أبنائها وأبناء اليمن لذين سالت دمائهم ظلما وعدوانا.



مغردون في محافظات الجنوب بدورهم ادانوا بشدة مليشيات المجلس الانتقالي الاماراتي لاختطافه سبعة مواطنين من أبناء الجزيرة المشاركين في التظاهر واقتيادهم الى جهة مجهولة، مطالبين بفك أسرهم دون قيد أو شرط.



أما مغردون آخرون فقد أكدوا ان ميليشا الانتقالي تواصل حملات الاعتقالات والخطف لدب الرعب في قلوب سكان المحافظات الجنوبية، مؤكدين تنفيذ ميليشيا الانتقالي حملة اعتقالات ومداهمات للأحياء التي تشهد حراكا شعبيا ضدها وتعتقل الشباب من بين ذويهم دون أن تحسب لحرمة البيوت اي حساب وتقتادهم لجهات مجهوله.