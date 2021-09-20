الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 20 أيلول 2021 ساعة 21:22

ضغوط أوروبية على السعودية لوقف انتهاكاته لحقوق الإنسان

ضغوط أوروبية على السعودية لوقف انتهاكاته لحقوق الإنسان
وكشفت مصادر متطابقة أن اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى المملكة مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير تخلله رسائل أوروبية شديدة اللهجة بشأن سجل حقوق الإنسان للرياض.

وذكرت مصادر سعودية عن الاجتماع أن الجبير أوضح وجهة نظر المملكة حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

غير أن المصادر كشفت أن اللقاء جاء بضوء تصاعد ضغط الاتحاد الأوروبي على السعودية لوقف انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن الاتحاد كثف مؤخرا من ضغوطه على المملكة في ضوء تنفيذ المزيد من حملات الاعتقال للنشطاء والناشطات بحسب موقع “خليج 24“.

إضافة إلى قيام السلطات السعودية بعقد محاكمات جائرة بحق النشطاء وقادة الرأي الذين اعتقلتهم خلال السنوات الماضية.

ويطالب الاتحاد الأوروبي السعودية بإلقاء الضوء على ملابسات احتجاز ناشطات بمجال حقوق الإنسان والاتهامات التي يواجهنها.

وأكد أنه يجب منح المحتجزات الإجراءات القانونية الواجبة للدفاع عن أنفسهن.

في حين أكد سفراء الاتحاد الأوروبي على ضرورة إحداث السعودية تغييرا في ملف حقوق الإنسان والإفراج عن معتقلي الرأي.

وكشفت المصادر ذاتها أن الجبير استجدى خلال لقائه سفراء الاتحاد الأوروبي لتكثيف ضغوطهم بهدف التوصل لاتفاق ينهي حرب اليمن.

ولفتت إلى أن الجبير أبلغ الحضور أن قرارا اتخذ من ولي العهد محمد بن سلمان بإنهاء هذه الحرب.

فيما أكد السفراء الأوروبيون على ضرورة وقف الرياض مجازرها باليمن.

تصنيف :
رقم : 954872
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي:السعودية والإمارات مجرد أدوات لأمريكا وضرع حلوب
السيد الحوثي:السعودية والإمارات مجرد أدوات لأمريكا وضرع حلوب
رئيسي: لا نواجه اي قيود في الاستفادة من تجارب الاخرين لتطوير البلاد
رئيسي: لا نواجه اي قيود في الاستفادة من تجارب الاخرين لتطوير البلاد
20 أيلول 2021
ما هي أهداف محمد بن زايد من زيارته إلى فرنسا؟
ما هي أهداف محمد بن زايد من زيارته إلى فرنسا؟
20 أيلول 2021
‘‘إسرائيل‘‘ تقدم الإمارات على طبق من ذهب إلى واشنطن عبر برنامج بيجاسوس للتجسس
‘‘إسرائيل‘‘ تقدم الإمارات على طبق من ذهب إلى واشنطن عبر برنامج بيجاسوس للتجسس
زهراء أحمد- اسلام تايمز
20 أيلول 2021
أمريكا في مأزق.. عندما تنتصر إرادة حزب الله على العنجهية الأمريكية
أمريكا في مأزق.. عندما تنتصر إرادة حزب الله على العنجهية الأمريكية
20 أيلول 2021
اللواء سلامي: استراتيجيتنا المؤكدة اقتحام مجالات التكنولوجيا المتطورة
اللواء سلامي: استراتيجيتنا المؤكدة اقتحام مجالات التكنولوجيا المتطورة
20 أيلول 2021
الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان لن يلتقي مسؤولين أمريكيين في نيويورك
الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان لن يلتقي مسؤولين أمريكيين في نيويورك
19 أيلول 2021
وزير الدفاع الايراني : العدالة هي الشرط الاساس لتحقيق السلام قي العالم
وزير الدفاع الايراني : العدالة هي الشرط الاساس لتحقيق السلام قي العالم
18 أيلول 2021
قائد الثورة يؤكد أهمية عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني في الساحات الرياضية
قائد الثورة يؤكد أهمية عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني في الساحات الرياضية
18 أيلول 2021
"سلام لا حرب" آلية جديدة لإنهاء الأزمة في سوريا
"سلام لا حرب" آلية جديدة لإنهاء الأزمة في سوريا
18 أيلول 2021
الإمارات تبدأ بإنشاء مركز استخباراتي للصهاينة في سقطرى اليمنية
الإمارات تبدأ بإنشاء مركز استخباراتي للصهاينة في سقطرى اليمنية
18 أيلول 2021
مكافحة الفساد.. بطولة لابن سلمان ام تصفية للمعارضة
مكافحة الفساد.. بطولة لابن سلمان ام تصفية للمعارضة
18 أيلول 2021
الأسرى مقابل الأسرى.. معادلة واضحة بشروط المقاومة المنتصرة
الأسرى مقابل الأسرى.. معادلة واضحة بشروط المقاومة المنتصرة
18 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي أهداف محمد بن زايد من زيارته إلى فرنسا؟
‘‘إسرائيل‘‘ تقدم الإمارات على طبق من ذهب إلى واشنطن عبر برنامج بيجاسوس للتجسس
أمريكا في مأزق.. عندما تنتصر إرادة حزب الله على العنجهية الأمريكية
"سلام لا حرب" آلية جديدة لإنهاء الأزمة في سوريا