الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 21 أيلول 2021 ساعة 08:16

عبداللهیان يؤكد على السياسة الخارجية المتوازنة والدبلوماسية النشطة

عبداللهیان يؤكد على السياسة الخارجية المتوازنة والدبلوماسية النشطة
وقال امير عبداللهيان ،في تصريح ادلى به فور وصوله أمس الاثنين الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة: انه وفي ظل الاستفادة من حضور النظراء وكبار مسؤولي الدول فقد قام الزملاء في الممثلية (ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة) بتنظيم نحو 50 لقاء واجتماعا ومشاركة في جلسات مختلفة.

واضاف عبداللهيان: نامل في ظل الاستفادة من الفرصة المتاحة بان نتمكن من اجراء مشاورات ومحادثات مع النظراء في سياق السياسة الخارجية المتوازنة والدبلوماسية النشطة والفاعلة والذكية للحكومة الثالثة عشرة (الحالية) في تنظيم وتطوير العلاقات الخارجية مع جميع مناطق العالم والدول المستهدفة.

وتابع وزير الخارجية الايراني: ان من ضمن القضايا المدرجة في جدول الاعمال متابعة الدبلوماسية الاقتصادية مع الرؤية للجوار واولوية آسيا وكذلك التركيز على سياسة خارجية متوازنة والتعاطي مع جميع دول العالم.

واعرب امير عبداللهيان عن امله بحل مشاكل الايرانيين المقيمين في اميركا وفق رؤية تسهيل القضايا وكذلك الاستفادة المنشودة من طاقات الايرانيين المقيمين في اميركا في سياق برامج الحكومة الثالثة عشرة.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان قد وصل الاثنين الى نيويورك على راس وفد للمشاركة في اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة.

ومن المقرر ان يلقي الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي كلمة في اجتماع القمة للجمعية العامة للامم المتحدة اليوم الثلاثاء.
مصدر : وكالات
رقم : 954922
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي:السعودية والإمارات مجرد أدوات لأمريكا وضرع حلوب
السيد الحوثي:السعودية والإمارات مجرد أدوات لأمريكا وضرع حلوب
رئيسي: لا نواجه اي قيود في الاستفادة من تجارب الاخرين لتطوير البلاد
رئيسي: لا نواجه اي قيود في الاستفادة من تجارب الاخرين لتطوير البلاد
20 أيلول 2021
ما هي أهداف محمد بن زايد من زيارته إلى فرنسا؟
ما هي أهداف محمد بن زايد من زيارته إلى فرنسا؟
20 أيلول 2021
‘‘إسرائيل‘‘ تقدم الإمارات على طبق من ذهب إلى واشنطن عبر برنامج بيجاسوس للتجسس
‘‘إسرائيل‘‘ تقدم الإمارات على طبق من ذهب إلى واشنطن عبر برنامج بيجاسوس للتجسس
زهراء أحمد- اسلام تايمز
20 أيلول 2021
أمريكا في مأزق.. عندما تنتصر إرادة حزب الله على العنجهية الأمريكية
أمريكا في مأزق.. عندما تنتصر إرادة حزب الله على العنجهية الأمريكية
20 أيلول 2021
اللواء سلامي: استراتيجيتنا المؤكدة اقتحام مجالات التكنولوجيا المتطورة
اللواء سلامي: استراتيجيتنا المؤكدة اقتحام مجالات التكنولوجيا المتطورة
20 أيلول 2021
الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان لن يلتقي مسؤولين أمريكيين في نيويورك
الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان لن يلتقي مسؤولين أمريكيين في نيويورك
19 أيلول 2021
وزير الدفاع الايراني : العدالة هي الشرط الاساس لتحقيق السلام قي العالم
وزير الدفاع الايراني : العدالة هي الشرط الاساس لتحقيق السلام قي العالم
18 أيلول 2021
قائد الثورة يؤكد أهمية عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني في الساحات الرياضية
قائد الثورة يؤكد أهمية عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني في الساحات الرياضية
18 أيلول 2021
"سلام لا حرب" آلية جديدة لإنهاء الأزمة في سوريا
"سلام لا حرب" آلية جديدة لإنهاء الأزمة في سوريا
18 أيلول 2021
الإمارات تبدأ بإنشاء مركز استخباراتي للصهاينة في سقطرى اليمنية
الإمارات تبدأ بإنشاء مركز استخباراتي للصهاينة في سقطرى اليمنية
18 أيلول 2021
مكافحة الفساد.. بطولة لابن سلمان ام تصفية للمعارضة
مكافحة الفساد.. بطولة لابن سلمان ام تصفية للمعارضة
18 أيلول 2021
الأسرى مقابل الأسرى.. معادلة واضحة بشروط المقاومة المنتصرة
الأسرى مقابل الأسرى.. معادلة واضحة بشروط المقاومة المنتصرة
18 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي أهداف محمد بن زايد من زيارته إلى فرنسا؟
‘‘إسرائيل‘‘ تقدم الإمارات على طبق من ذهب إلى واشنطن عبر برنامج بيجاسوس للتجسس
أمريكا في مأزق.. عندما تنتصر إرادة حزب الله على العنجهية الأمريكية
"سلام لا حرب" آلية جديدة لإنهاء الأزمة في سوريا