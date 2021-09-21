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الثلاثاء 21 أيلول 2021 ساعة 08:40

مشعل لعائلات أسرى جلبوع: سيتم تحريرهم قريبا

مشعل لعائلات أسرى جلبوع: سيتم تحريرهم قريبا
وأشاد مشعل خلال اتصالاته بالبطولة التي أبداها الاسرى البواسل، وهم يصنعون المستحيل بإرادتهم الجبارة سعيًا للحرية والخلاص من سجون الاحتلال.

وأشار مشعل إلى أن عملية الاسرى الأبطال: محمود العارضة ويعقوب قادري وزكريا الزبيدي ومحمد العارضة ومناضل انفيعات وأيهم كممجي، بالخروج من سجن جلبوع عبر النفق، تشكل صفعة مدوية، أمنية ومعنوية، تلقاها الاحتلال الصهيوني، بكل أجهزته وتقنياته، وتعدّ نموذجاً حياً وبرهاناً عملياً على إصرار الشعب الفلسطيني العظيم على نيل حريته وانتزاع حقوقه المشروعة.

كما أكد أن الاسرى الأبطال الستة بهذه الملحمة العظيمة التي صنعوها، قد أجّجوا في نفوس شعبنا الفلسطيني جذوة المقاومة والجهاد، وهو ما عبّر عنه أبناء شعبنا في الداخل والخارج من التفاف وتضامن معهم .

وختم مشعل اتصاله بالقول: "إن هؤلاء الأسرى وباقي أبناء الحركة الوطنية الأسيرة وقادتها سيرون الحرية قريبا بإذن الله، من خلال صفقة تبادل مشرفة، تليق بالمقاومة الفلسطينية التي أخذت زمام المبادرة وتحملت هذه المسؤولية الوطنية والتاريخية، وإن الحركة ستظل في خدمة الأسرى وقضاياهم وعوائلهم".

من جانبهم، عبّر عوائل الأسرى خلال حديثهم مع مشعل، عن ثقتهم بالحركة وقيادة المقاومة التي تحمل هَمّ تحرير الأسرى على عاتقها، وتعمل جاهدة للوصول إلى صفقة مشرفة تليق بتضحيات الشعب الفلسطيني وبطولات أبنائه ومناضليه.

وفي 6 أيلول الجاري، انتزع 6 أسرى فلسطينيين حريتهم من سجن جلبوع شديد الحراسة، عبر نفق، وعلى الفور بدأت قوات كبيرة من الجيش والوحدات الخاصة للاحتلال الاسرائيلي وضع حواجز على مداخل العديد من القرى الفلسطينية في محافظة جنين التي ينحدر منها الأسرى الستة.

وفي 10 أيلول، أعلنت شرطة الاحتلال اعتقال اثنين منهما تلاها اعتقال اثنين آخرين، لتعلن فجر الأحد اعتقال الأسيرين "أيهم كممجي" و"مناضل نفيعات" بعد اقتحامها مدينة جنين بالضفة الغربية واشتباكها مع مسلحين فلسطينيين.
مصدر : وكالات
رقم : 954926
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