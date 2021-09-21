وزير إيراني: رفاهية وراحة زوار الأربعينية خط أحمر

وورد في تغريدة كتبها رستم قاسمي على حسابه الشخصي في موقع تويتر أمس الاثنين: أوعزت الى مساعدي وجميع المسؤولين المعنيين برفض أية زيادة في أسعار تذاكر رحلات زيارة الأربعينية.



واضاف: لقد تابعت شخصيًا التقارير ذات الصلة ونشرت مفتشين في المطارات ، واعتبارًا من يوم غد (الثلاثاء)، سيتم البدء برقابة ميدانية في مكاتب المبيعات (تذاكر الرحلات الجوية).



ويشار الى ان زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة يوم 20 صفر من كل عام تتم بمشاركة ملايين الزوار العراقيين الى جانب أعداد غفيرة من الزوار الايرانيين والبلدان الاخرى الا ان قيودا فرضتها السلطات العراقية، خلال العام الجاري، على عدد الزوار الايرانيين وتم تحديد حصة 60 الف زائر فقط على خلفية الظروف الصحية الطارئة بسبب تفشي فيروس كورونا.