وزير سوري: منتجات إيرانية في الأسواق السورية قريبا

وأشار سالم ،خلال لقائه أمس، مستشار وزير الدفاع الإيراني ورئيس مجلس التعاون الاقتصادي مع محور المقاومة مصطفى إثباتي والوفد المرافق إلى أن وفداً من الوزارة سيعمل مع الوفد الإيراني على البحث في سبل تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة بأسرع وقت.



وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الاهتمام بالدرجة الأولى هو للأسواق المحلية، وقال: «هناك الكثير من المواد في أسواقنا مرتفعة الأسعار، وهذه المواد موجودة في إيران وبنوعيات جيدة ويمكن الاستفادة منها برفد أسواقنا بها، وهذا سيتم من خلال ما نسعى إليه حالياً عبر إقامة متجر مشترك للمواد الغذائية الإيرانية في مجمع الأمويين بدمشق وعلى نفقة الجانب الإيراني لعرض هذه المنتجات، على أن يتم اختيار الأصناف المعروضة في المتجر من قبل الجانب السوري، وأن يجري بيعها بأسعار جيدة، ووفقاً لتسعيرة وزارة التجارة الداخلية»، مضيفاً: «المواد التي سيجري بيعها لن يكون لها مثيل محلي وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنية».



وأوضح سالم أنه سيتم في المرحلة الحالية استيراد المواد اللازمة للأسواق المحلية من إيران، ليتم بعدها الانتقال إلى إنتاجها محلياً لاسيما تلك التي ستلقى رضا المواطن السوري وتلائم ذوقه.



وحول تصريح إثباتي ببقاء الوفد الإيراني في سورية حتى التوصل إلى اتفاق بخصوص تنفيذ مذكرات التفاهم السابقة والاستفادة منها بالشكل الأمثل وبما يصب في مصلحة البلدين قال الوزير سالم: «مصرف سورية المركزي واللجنة الاقتصادية متعاونان إلى أقصى الحدود، والواقع أن ما كان يحصل هو الاقتصار على المباحثات والاجتماعات ومذكرات التفاهم»، مضيفاً: «السورية للتجارة كان نفسها طويل زيادة عن اللزوم، ولكن من دون إجراءات فعلية على أرض الواقع، وعليه تم الاتفاق مع الجانب الإيراني بالبقاء في سورية وإجراء النقاشات اللازمة»، وتابع قائلاً: «سوف يكون لي اجتماع آخر معهم لتكون الأمور منتهية ويتم وضعها قيد التنفيذ».