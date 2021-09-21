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الثلاثاء 21 أيلول 2021 ساعة 10:36

اجتماع تشاوري عربي بحضور وزير الخارجية العراقي

اجتماع تشاوري عربي بحضور وزير الخارجية العراقي
وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف في بيان، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين شارك في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربيَّة على المُستوى الوزاري، المُنعقد في مقر بعثة دولة الكويت الدائمة لدى الأمم المُتحدة في نيويورك، على هامش مُشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المُتحِدة في دورتها الـ76".

واضاف ان "المشاركة جاءت لمُناقشة آخر المستجدات على الساحة العربيَّة، وتعزيز آليات العمل المُشترَك وتنسيق المُواقف العربيَّة تجاه أبرز القضايا العربيَّة في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينة".
مصدر : وكالات
رقم : 954954
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