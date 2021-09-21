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الثلاثاء 21 أيلول 2021 ساعة 14:20

‘‘الفتح‘‘: استمرار تواجد القوات الأميركية في العراق أمر مرفوض

‘‘الفتح‘‘: استمرار تواجد القوات الأميركية في العراق أمر مرفوض
وقال كامل: "اننا وضعنا في برنامجنا تطبيق الاتفاقية الصينية التي تنص على ادخال الشركات الاستثمارية للعمل في العراق مقابل تسليم بغداد 100 الف برميل نفط يوميا الى بكين".

واضاف: "الفتح مازال مصراً على موقفه من التواجد الاميركي حيث يرفض استمرار تواجد هذه القوات على ارضيه، خصوصا بعد الخراب والدماء الذي تسببت به داخل العراق".

وأشار كامل الى ان "التواجد الاميركي يعد مرقلاً واضحا لانعاش العراق وتطوير البنى التحتية، حيث يسعى التحالف للنهوض بالواقع الخدمي في جميع مناطق العراق بعيدا عن اي تدخلات او معرقلات تحول دون ذلك".
مصدر : وكالات
رقم : 954986
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