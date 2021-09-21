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الثلاثاء 21 أيلول 2021 ساعة 14:45
الطيران الحربي يستهدف مقرا لـ‘‘حراس الدين‘‘ بريف إدلب
وذكر مصدر صحفي بأن المقر الذي تم استهدافه يقع على أطراف بلدة الشيخ بحر بريف إدلب الشمالي الغربي، مضيفا أن الغارة أسفرت عن تدمير الموقع المستهدف بشكل كامل.
مصدر :
وكالات
رقم :
954991
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