الطيران الحربي يستهدف مقرا لـ‘‘حراس الدين‘‘ بريف إدلب

وذكر مصدر صحفي بأن المقر الذي تم استهدافه يقع على أطراف بلدة الشيخ بحر بريف إدلب الشمالي الغربي، مضيفا أن الغارة أسفرت عن تدمير الموقع المستهدف بشكل كامل.