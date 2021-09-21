الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 21 أيلول 2021 ساعة 16:47

محاولةانقلاب في السودان بقيادة اللواء عبدالباقي بكراوي

محاولةانقلاب في السودان بقيادة اللواء عبدالباقي بكراوي
محاولة انقلاب من قبل ضباط في سلاح المدرعات السوداني وذلك بعد أيام من التوتر شرق السودان.

وعلى الفور انتشرت الدبابات في الشوارع لاسيما في العاصمة الخرطوم وسط انتشار عسكري مكثف.

مصادر عسكرية اعلنت أن اكثر من عشرين ضابطا بقيادة اللواء عبد الباقي بكراوي، سيطروا على سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني، مشيرة الى ان محاولة الانقلاب تركزت في منطقة ام درمان والعاصمة الخرطوم. واضافت ان مخطط الانقلابيين اعتقال اعضاء المجلس السيادي والمجلس العسكري.

الجيش السوداني اعلن السيطرة على محاولة الانقلاب التي وصفها بالفاشلة بعد اعتقال عشرات الضباط من المتورطين في محاولة الانقلاب، مؤكدا محاصرة مقر سلاح المدرعات شرق البلاد وإغلاق جسر النيل الأبيض في أم درمان المؤدي الى البرلمان وتأمين الإذاعة والتلفزيون والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان أن الوضع تحت السيطرة.

وشهدت العاصمة وبعض مدن البلاد خلال الشهور الماضية تظاهرات شعبية احتجاجا على تدهور الاوضاع الاقتصادية وارتفاع اسعار المحروقات والمواد الغذائية.
مصدر : وكالات
رقم : 954997
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي : اعداء شعبنا باتوا في منحدر السقوط والانهيار
اللواء سلامي : اعداء شعبنا باتوا في منحدر السقوط والانهيار
الخارجيّة الأمريكيّة تُهدد لبنان وشعبه.. ما الذي تريده واشنطن؟
الخارجيّة الأمريكيّة تُهدد لبنان وشعبه.. ما الذي تريده واشنطن؟
21 أيلول 2021
‘‘البأس الشديد‘‘.. صفعة مدوية تضرب وجه تحالف العدوان السعودي ومرتزقته في مأرب اليمنية
‘‘البأس الشديد‘‘.. صفعة مدوية تضرب وجه تحالف العدوان السعودي ومرتزقته في مأرب اليمنية
21 أيلول 2021
دلالات الزيارة المفاجئة لوزير الدفاع السوريّ إلى الأردن؟
دلالات الزيارة المفاجئة لوزير الدفاع السوريّ إلى الأردن؟
21 أيلول 2021
السيد الحوثي:السعودية والإمارات مجرد أدوات لأمريكا وضرع حلوب
السيد الحوثي:السعودية والإمارات مجرد أدوات لأمريكا وضرع حلوب
20 أيلول 2021
رئيسي: لا نواجه اي قيود في الاستفادة من تجارب الاخرين لتطوير البلاد
رئيسي: لا نواجه اي قيود في الاستفادة من تجارب الاخرين لتطوير البلاد
20 أيلول 2021
ما هي أهداف محمد بن زايد من زيارته إلى فرنسا؟
ما هي أهداف محمد بن زايد من زيارته إلى فرنسا؟
20 أيلول 2021
‘‘إسرائيل‘‘ تقدم الإمارات على طبق من ذهب إلى واشنطن عبر برنامج بيجاسوس للتجسس
‘‘إسرائيل‘‘ تقدم الإمارات على طبق من ذهب إلى واشنطن عبر برنامج بيجاسوس للتجسس
زهراء أحمد- اسلام تايمز
20 أيلول 2021
أمريكا في مأزق.. عندما تنتصر إرادة حزب الله على العنجهية الأمريكية
أمريكا في مأزق.. عندما تنتصر إرادة حزب الله على العنجهية الأمريكية
20 أيلول 2021
اللواء سلامي: استراتيجيتنا المؤكدة اقتحام مجالات التكنولوجيا المتطورة
اللواء سلامي: استراتيجيتنا المؤكدة اقتحام مجالات التكنولوجيا المتطورة
20 أيلول 2021
الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان لن يلتقي مسؤولين أمريكيين في نيويورك
الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان لن يلتقي مسؤولين أمريكيين في نيويورك
19 أيلول 2021
وزير الدفاع الايراني : العدالة هي الشرط الاساس لتحقيق السلام قي العالم
وزير الدفاع الايراني : العدالة هي الشرط الاساس لتحقيق السلام قي العالم
18 أيلول 2021
قائد الثورة يؤكد أهمية عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني في الساحات الرياضية
قائد الثورة يؤكد أهمية عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني في الساحات الرياضية
18 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الخارجيّة الأمريكيّة تُهدد لبنان وشعبه.. ما الذي تريده واشنطن؟
‘‘البأس الشديد‘‘.. صفعة مدوية تضرب وجه تحالف العدوان السعودي ومرتزقته في مأرب اليمنية
دلالات الزيارة المفاجئة لوزير الدفاع السوريّ إلى الأردن؟
ما هي أهداف محمد بن زايد من زيارته إلى فرنسا؟