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الثلاثاء 21 أيلول 2021 ساعة 17:01

'المقاومة' في غزة ترفض الانتخابات المحلية الجزئية وتطالب بـ'الشاملة'

وقالت الفصائل، في مؤتمر صحفي حضره ممثلون عنها بمدينة غزة، إننا "نرفض دعوة السلطة لإجراء الانتخابات المحلية القروية الجزئية التي تخدم مصالح حزبية وفئوية ضيقة لصالح حزب السلطة على حساب مصالح شعبنا وتطلعاته".

وأكدت أن "هذه الدعوة التي تقدمها السلطة في ظل تعنتها وإلغائها للانتخابات الرئاسية والتشريعية والوطنية هي ذر للرماد في العيون".

وأضافت الفصائل أن "أي انتخابات تحتاج إلى توافق وطني وتهيئة المناخات لذلك"، داعية السلطة للالتزام بالاتفاقيات الوطنية السابقة من انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وأيضًا المجالس المحلية.

ودون توافق وطني، قررت الحكومة في 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية يوم 11 ديسمبر/ كانون أول، والمرحلة الثانية أوائل 2022.

وستشمل المرحلة الأولى، وفقًا لقرار مجلس الوزراء، المجالس القروية والمجالس البلدية المصنفة "ج" وفق اتفاقية "أوسلو".
مصدر : وكالات
رقم : 955004
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