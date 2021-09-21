اللواء سلامي : اعداء شعبنا باتوا في منحدر السقوط والانهيار

وفي تصريحه خلال مراسم تكريم رواد الدفاع المقدس اليوم الثلاثاء، قال اللواء سلامي : اننا اعددنا انفسنا بكافة القدرات لدحر اميركا، ومع بلوغنا جاهزية القضاء على اكبر امبراطورية عسكرية في العالم وهي اميركا، فإن القوى الصغيرة مثل الكيان الصهيوني لا تساوي شيئا في معادلاتنا.



وتابع : ان الشعب الايراني ماض في الصمود بوجه الحظر الاميركي الظالم والضغوط والحرب النفسية التي يخوضها الغرب برئاسة واشنطن ضد البلاد؛ وقد ازداد قوة وشموخا لاجهاض الحظر وافشال مخططات الاعداء برمتها.



واكد القائد العام للحرس الثوري : نحن سنبقى صامدين، انطلاقا من مبدأ الدفاع المقدس الذي جسد قمة التضحية والصمود والفتوّة والاباء، تاسيا بثورة عاشوراء الحسين (ع).