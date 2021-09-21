وزارة الصحة: 379 وفاة جديدة بكورونا في ايران

واضافت الوزارة في تقريرها اليومي حول اخر حصيلة تفشي كورونا في ايران، ان نتائج فحوصات الكشف عن الاصابة بهذا المرض التي اجريت منذ امس الاثنين لغاية اليوم الثلاثاء، سجّلت 17 الفا وو564 اصابة جديدة، ليرتفع مجموع المصابين داخل البلاد الى 5 ملايين و459 الفا و796 شخصا.



وبحسب هذا البيان، فقد بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في ايران لحد الان، 4 ملايين و819 الفا و223 شخصا.



كما نوهت الصحة في بيانها، بأن إجمالي عدد جرعات التطعيم (الاولى والثانية) ضد كورونا التي أعطيت لأفراد المجتمع لحد الان، بلغ 45 مليونا و775 الفا و336 جرعة.