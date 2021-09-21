إيران: المفاوضات النووية ستستأنف خلال أسابيع

وقال خطيب زاده إن "مفاوضات فيينا النووية ستستأنف خلال الأسابيع المقبلة وتم ابلاغ مجموعة 4+1 بذلك"، مضيفاً إنه "من الضروري أن يجري فريق الخارجية الإيرانية تقييماً لكيفية إجراء المحادثات قبل انطلاقها".



وأجاب خطيب زاده في معرض سؤاله عما إذا كان هناك اجتماع على مستوى وزراء خارجية إيران ومجموعة 4+1 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قائلاً "محادثات الاتفاق النووي وفيينا هي أحد الموضوعات الرئيسية للاجتماعات الثنائية مع جوزيف بوريل (مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي) والوزراء الخارجية المشاركين في نيويورك".



وأكد خطيب زاده "لكنه ليس هناك اجتماع على جدول الأعمال بين إيران ووزراء خارجية مجموعة 4+1".



وتابع إن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيبحث مع جوزيف بوريل قضايا الاتفاق النووي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة".