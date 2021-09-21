الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 21 أيلول 2021 ساعة 17:47

إيران: المفاوضات النووية ستستأنف خلال أسابيع

إيران: المفاوضات النووية ستستأنف خلال أسابيع
وقال خطيب زاده إن "مفاوضات فيينا النووية ستستأنف خلال الأسابيع المقبلة وتم ابلاغ مجموعة 4+1 بذلك"، مضيفاً إنه "من الضروري أن يجري فريق الخارجية الإيرانية تقييماً لكيفية إجراء المحادثات قبل انطلاقها".

وأجاب خطيب زاده في معرض سؤاله عما إذا كان هناك اجتماع على مستوى وزراء خارجية إيران ومجموعة 4+1 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قائلاً "محادثات الاتفاق النووي وفيينا هي أحد الموضوعات الرئيسية للاجتماعات الثنائية مع جوزيف بوريل (مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي) والوزراء الخارجية المشاركين في نيويورك".

وأكد خطيب زاده "لكنه ليس هناك اجتماع على جدول الأعمال بين إيران ووزراء خارجية مجموعة 4+1".

وتابع إن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيبحث مع جوزيف بوريل قضايا الاتفاق النووي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة".
رقم : 955013
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي : اعداء شعبنا باتوا في منحدر السقوط والانهيار
اللواء سلامي : اعداء شعبنا باتوا في منحدر السقوط والانهيار
الخارجيّة الأمريكيّة تُهدد لبنان وشعبه.. ما الذي تريده واشنطن؟
الخارجيّة الأمريكيّة تُهدد لبنان وشعبه.. ما الذي تريده واشنطن؟
21 أيلول 2021
‘‘البأس الشديد‘‘.. صفعة مدوية تضرب وجه تحالف العدوان السعودي ومرتزقته في مأرب اليمنية
‘‘البأس الشديد‘‘.. صفعة مدوية تضرب وجه تحالف العدوان السعودي ومرتزقته في مأرب اليمنية
21 أيلول 2021
دلالات الزيارة المفاجئة لوزير الدفاع السوريّ إلى الأردن؟
دلالات الزيارة المفاجئة لوزير الدفاع السوريّ إلى الأردن؟
21 أيلول 2021
السيد الحوثي:السعودية والإمارات مجرد أدوات لأمريكا وضرع حلوب
السيد الحوثي:السعودية والإمارات مجرد أدوات لأمريكا وضرع حلوب
20 أيلول 2021
رئيسي: لا نواجه اي قيود في الاستفادة من تجارب الاخرين لتطوير البلاد
رئيسي: لا نواجه اي قيود في الاستفادة من تجارب الاخرين لتطوير البلاد
20 أيلول 2021
ما هي أهداف محمد بن زايد من زيارته إلى فرنسا؟
ما هي أهداف محمد بن زايد من زيارته إلى فرنسا؟
20 أيلول 2021
‘‘إسرائيل‘‘ تقدم الإمارات على طبق من ذهب إلى واشنطن عبر برنامج بيجاسوس للتجسس
‘‘إسرائيل‘‘ تقدم الإمارات على طبق من ذهب إلى واشنطن عبر برنامج بيجاسوس للتجسس
زهراء أحمد- اسلام تايمز
20 أيلول 2021
أمريكا في مأزق.. عندما تنتصر إرادة حزب الله على العنجهية الأمريكية
أمريكا في مأزق.. عندما تنتصر إرادة حزب الله على العنجهية الأمريكية
20 أيلول 2021
اللواء سلامي: استراتيجيتنا المؤكدة اقتحام مجالات التكنولوجيا المتطورة
اللواء سلامي: استراتيجيتنا المؤكدة اقتحام مجالات التكنولوجيا المتطورة
20 أيلول 2021
الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان لن يلتقي مسؤولين أمريكيين في نيويورك
الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان لن يلتقي مسؤولين أمريكيين في نيويورك
19 أيلول 2021
وزير الدفاع الايراني : العدالة هي الشرط الاساس لتحقيق السلام قي العالم
وزير الدفاع الايراني : العدالة هي الشرط الاساس لتحقيق السلام قي العالم
18 أيلول 2021
قائد الثورة يؤكد أهمية عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني في الساحات الرياضية
قائد الثورة يؤكد أهمية عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني في الساحات الرياضية
18 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الخارجيّة الأمريكيّة تُهدد لبنان وشعبه.. ما الذي تريده واشنطن؟
‘‘البأس الشديد‘‘.. صفعة مدوية تضرب وجه تحالف العدوان السعودي ومرتزقته في مأرب اليمنية
دلالات الزيارة المفاجئة لوزير الدفاع السوريّ إلى الأردن؟
ما هي أهداف محمد بن زايد من زيارته إلى فرنسا؟