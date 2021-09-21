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الثلاثاء 21 أيلول 2021 ساعة 19:13

ايران تعلن عن استئناف المفاوضات النووية في فيينا

ايران تعلن عن استئناف المفاوضات النووية في فيينا
جهود حثيثة تبذلها العديد من الأوساط الإقليمية والدولية لإعادة استئناف المفاوضات النووية بين إيران والمجموعة الدولية في فيينا.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أعلن أن مفاوضات فيينا النووية ستستأنف خلال الأسابيع المقبلة مشيراً إلى أن إيران أبلغت مجموعة أربعة زائد واحد بهذا الأمر.

خطيب زاده شدد أيضا على أن فريق السياسة الخارجية في الحكومة الإيرانية الجديدة سيجري تقييماً ومراجعة لطبيعة المفاوضات النووية التي جرت في فيينا خلال الفترة الماضية لافتاً إلى أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سيبحث مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قضايا الاتفاق النووي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

في السياق أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ان اجتماعا للجنة المشتركة للاتفاق النووي سيعقد على الاكثر يوم الاربعاء بهدف اطلاق ديناميكية ايجابية لاستئناف محادثات فيينا، مشدداً على ضرورة استئناف المحادثات النووية في فيينا بهدف ان تعود الولايات المتحدة الى الاتفاق وتعود بالتالي ايران الى التطبيق الكامل لبنوده.

الأجواء الإيجابية التي تسود المنطقة لم تسممها سوى التهديدات التي أطلقها الكيان الصهيوني ضد إيران.

بدوره القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أكد أن إيران تعد العدة للمواجهة مع القوى الكبرى مشيراً إلى أن تهديدات الصهاينة لا قيمة لها ولا تضع لها إيران أي اعتبار.

لقد أعددنا العدة لمواجهة أعتى قوة عسكرية في التاريخ الحديث وهي الولايات المتحدة من خلال الإستراتيجيات والخطط والمعدات العسكرية التي وضعناها والإيمان والعقيدة التي نتمتع بها وسنتمكن من التغلب عليها بالتأكيد.. وبالتالي فإن القوى الصغيرة والمجهرية مثل الكيان الصهيوني ليس لها أي أعتبار في معادلاتنا العسكرية والخطط التي أعددناها في هذا المجال.

وكان قد التقى رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي"، على امتداد زيارته لفيينا، بوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والطاقة الالماني وبحث الجانبان حول اخر مستجدات الاتفاق النووي.

وفي تغريدة على حسابه بموقع تويتر اشار سفير ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "كاظم غريب ابادي"، انه حضر الاجتماع بين اسلامي والوزير الالماني.

واوضح "غريب ابادي"، ان الجانبين استعرضا في هذا اللقاء القضايا الثنائية والمستجدات المتعلقة بالاتفاق النووي.

يذكر ان رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية، يزور حاليا العاصمة النمساوية فيينا التي استضافت الاجتماع الخامس والستين للجمعية العمومية لوكالة الطاقة الذرية الدولية.

وعقد اسلامي على هامش الاجتماع، مباحثات مع مدير عام الوكالة الدولية ونظيره الروسي، المدير العام لشركة "روس اتوم" النووية.

هذا وتصر إيران على أن أي مفاوضات نووية لم يكتب لها النجاح إلا عندما تضمن مصالح الشعب الإيراني وترفع الحظر كاملة عن إيران.
رقم : 955018
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