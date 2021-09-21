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الثلاثاء 21 أيلول 2021 ساعة 19:25

اتفاق تجاري ضخم بين منطقة صناعية إماراتية وأكبر بنك إسرائيلي

اتفاق تجاري ضخم بين منطقة صناعية إماراتية وأكبر بنك إسرائيلي
يأتي ذلك تعزيزا للعلاقات التجارية بين كيان الاحتلال الإسرائيلي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقع بنك “ليئومي” الإسرائيلي، وهو من أكبر البنوك في الكيان.

وبحسب البنك، فإن الحديث يدور عن مركز التجارة الأكبر في الإمارات، وأنه في سياق مذكرة التفاهم اتفق الجانبان على دراسة الفرص للعمل المشترك في المشاريع في مجال الموانئ، والصناعة والخدمات اللوجستية، كما أكد البنك الإسرائيلي للصحيفة العبرية.

وشددت المصادر في تل أبيب على أن الاتفاق سيتيح لعملاء البنك التجاريين والصناعيين، المستوردين والمصدرين، تطوير نشاطات كبيرة في الدول لخليجية، وبالتالي الوصول إلى أسواق جديدة في الشرق الأقصى وكافة أنحاء العالم، إلى جانب أنه يتيح للشركات التي تعمل في الإمارات إقامة نشاطات تجارية في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار معنيون في البنك إلى أن “كيزاد” شركة تابعة لموانئ أبو ظبي، ثاني أكبر شركة موانئ في دولة الإمارات، والتي تملكها الحكومة.

ويدور الحديث عن منطقة صناعية ومركز تجاري ضخم في أبو ظبي يقع على مساحة 412 كلم، أي ثمانية أضعاف مساحة تل أبيب، وهو يشكل بوابة مركزية للدخول لكل الأسواق في العالم، وقادر على الوصول إلى 3.5 مليار مستهلك محتمل.

وتعمل في “كيزاد” 650 شركة محلية ودولية وتشمل ميناء بحريا، وشركات خدمات لوجستية، ومصانع أغذية دولية، ومصانع بلاستيك ومعادن.

كما تضم “كيزاد” منطقة تجارة حرة بمساحة 100 كلم مربع، والتي تتيح للمصالح التجارية التي تعمل هناك إعفاء من الضرائب والجمارك وتسهيلات بالتكاليف المختلفة من الكهرباء والضرائب البلدية وغيرها.

هذا الاتفاق يضاف إلى اتفاق تفاهم آخر وقعه البنك العام الماضي مع شركة موانئ دبي العالمية، والتي تقدم خدمات دولية رائدة في مجال حلول سلسلة التوريد، وبموجبه، يدرس الطرفان الاستثمار المشترك في مجال الخدمات اللوجستية في الكيان الإسرائيلي.

وأشار بنك “ليئومي” إلى أنه بدأ مؤخرا إجراء سلسلة من الاجتماعات عبر الانترنت لعملائه التجاريين بهدف أن يعرض أمامهم الإمكانيات التجارية الكافة في الدول الخليجية على ضوء اتفاقيات التطبيع التي وقعت مؤخرا مع الإمارات والبحرين، وجرت الاجتماعات بالتعاون مع “Yokwe Technologies” التي تمثل “كيزاد” في الكيان.

وكان وزير المخابرات الإسرائيلي السابق إيلي كوهين توقع أن يكون حجم التبادل التجاري بين تل ابيب وابو ظبي ملياري دولار، توازيا مع إيجاد 15 ألف فرصة عمل، إضافة إلى الاستثمارات بينهما.
مصدر : وكالات
رقم : 955021
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