بدء التوقيت الشتوي فجر غد الاربعاء في ايران

وبناء على قانون العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي الذي اقره مجلس الشورى الاسلامي في 2007، فان بدء العمل بالتوقيت الشتوي يبدأ من منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء ، بتاخير الساعة ساعة واحدة.



وتتغير بدءا من فجر الاربعاء وبحسب التوقيت الشتوي، كافة مواعيد الوزارات والدوائر الرسمية وجداول الرحلات الجوية والبحرية والقطارات.



ومع بدء العمل بالتوقيت الشتوي يتقلص الفارق بين توقيت ايران الرسمي مع توقیت غرينتش الى 3.5 ساعة بدلا عن 4.5 ساعة حاليا.



يذكر ان ايران تعتمد التوقيت الصيفي عادة بدءا من العام الايراني الجديد (يبدا في 21 اذار /مارس).