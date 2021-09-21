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الثلاثاء 21 أيلول 2021 ساعة 19:54

الرئيس الايراني يؤكد اهمية تعميق العلاقات مع ارمينيا

الرئيس الايراني يؤكد اهمية تعميق العلاقات مع ارمينيا
وفي رسالة التهنئة الى رئيس وزراء ارمينيا "نيكول باشينيان"، كتب آية الله رئيسي: ما يدعو للسرور أن العلاقات المتبادلة بين البلدين الجارين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية ارمينيا، واصلت المضي خلال السنوات الاخيرة باتجاه الرقي كمّا وكيفا.

واضاف: ان الطاقات التي يزخر بها البلدان الى جانب الظروف الاقليمية والدولية الجديدة، تقتضي مزيدا من تعميق العلاقات الثنائية واتخاذ اجراءات مشتركة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة وايضا تحديد فرص تعاون جديدة لاسيما في مجالات النقل والطاقة.

واعرب رئيسي عن تفاؤله، انه مع بداية عمل الحكومتين الجديدتين في ايران وارمينيا، توفرت الظروف لتحقيق انجازات ملحوظة بفضل جهود مسؤولي البلدين، خدمة لمصالح الشعبين الايراني والارميني وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وفي رسالة تهنئة اخرى، بارك آية الله رئيسي لرئيس جمهورية ارمينيا وشعبه، بحلول الذكرى السنوية لليوم الوطني في بلاده.

واعرب رئيس الجمهورية في هذه الرسالة، عن امله بان تشهد العلاقات بين طهران و يريفان بفضل الجهود المشتركة، مزيدا من النمو في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ وبما يشمل الصّعد الثنائية والدولية ويخدم المصالح المتبادلة للشعبين الايراني والارميني.
رقم : 955033
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