الشعب اليمني يحيي ذكرى ثورة 21 سبتمبر

في الذكرى السابعة لثورة الواحد والعشرين من سبتمبر خرج اليمنيون بالعاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى بمسيرات شعبية حاشدة و عبرت الهتافات والشعارات التي رفعها المحتشدون على استمرار الثورة حتى تحقيق كامل أهدافها وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وطرد الاحتلال .



ويرى اليمنيون أن السعودية ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية و"اسرائيل" سعت ومن خلال عملائها في الداخل إلى تدمير مقدرات اليمن في كافة المجالات ونهب ثرواته والوصاية عليه حتى جاءت الثورة وقضت على تلك المشاريع الاستعمارية ماجعلهم يحشدون لتحالف دولي بقيادة المملكة السعودية.





الفعالية تضمنت رقصات شعبية واناشيد وقصائد شعرية وشددت الجماهير على استمرارية ثورتهم حتى النصر على العدوان واكد بيان الفعالية على انجازات الثورة ومااحدثته من استنهاض لكرامة الشعب واستحقاق حريته والحفاظ على ثروات البلاد.



ويؤكد اليمنيون من خلال ضخمهم الثوري استمرارهم في النضال لمواجهة العدوان والاحتلال حتى نيل الحرية والاستقلال وكامل سيادتهم وارادتهم الحرة.



واحتشد مئات الآلاف من اليمنيين في شارع المطار، بالعاصمة صنعاء، احتفالا بالذكرى السابعة لثورة 21 سبتمبر.



وقال رئيس مجلس الوزراء في حكومة الانقاذ الوطني بصنعاء عبدالعزيز صالح بن حبتور، في كلمة له، إن الشعب اليمني صمد وقاتل ولا يمكن أن يقبل بالمشروع الأمريكي.



وأكد أنه لن ينهزم شعب حافظ على مؤسسات الدولة والجيش وعمل على تحرير اليمن من أعداء الثورة وأعداء الإنسانية، مشيرا إلى أنه من يقولون عن ثورة سبتمبر بأنها انقلاب، لو لم تكن ثورة لما كان هناك عدوان من 17 دولة على الشعب من أقصاه إلى أقصاه.



وفي محافظة الحديدة، شهدت مسيرة حاشدة احتفاءا بالمناسبة، وردد المتظاهرون شعارات منددة بالتحالف، ومطالبة برفع الحصار عن البلاد.



وأوضح عضو اللجنة المنظمة للفعاليات، خالد المداني، إن" الخروج الكبير للشعب اليمني يأتي تأكيداً على استمرارية الثورة والتأييد والارتباط والاستجابة لقائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي".



من جانبه، قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي في كلمة له خلال الفعالية، إن هؤلاء الحشود في الحديدة وغيرها من ساحات اليمن، لم يحتشدوا من أجل المال والمنصب، وإنما احتشدوا من أجل الحرية والاستقلال.



وفي محافظة صعدة، خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة لإحياء الذكرى السابعة لثورة 21 سبتمبر.



وأشار بيان صادر عن المسيرة، إلى أن ثورة 21 سبتمبر، ثورة شعبية لم تمولها أو تدعمها أي دولة أجنبية، مؤكداً أن الثورة أعادت الإعتبار للشعب اليمني بإسقاط مؤامرة التقسيم والأقلمة ومثلت دافعاً في التصدي ل" العدوان " والهيمنة الخارجية.



وشهدت محافظات، حجة وريمة وعمران وذمار ومأرب وتعز وإب والبيضاء والمحويت والضالع والجوف، فعاليات شعبية حاشدة، احتفالا بالذكرى السابعة لثورة 21 سبتمبر، في عرض جماهيري مهيب.