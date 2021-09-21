الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 21 أيلول 2021 ساعة 20:29

زوار الامام الحسين(ع) يستمرون في مشاركتهم في مسيرة الاربعين

زوار الامام الحسين(ع) يستمرون في مشاركتهم في مسيرة الاربعين
أكثر من أحد عشر الف موكب خدمي من كافة المحافظات العراقية، ونحو ستين موكبا عربيا واجنبيا من بينها مواكب من الصين، السويد، السعودية، سوريا، إيران، لبنان، باكستان، الهند، نيجيريا، كينيا، ودول اخرى تشارك في عزاء اربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) المليونية والتي انطلقت مراسمها وشعائرها.

قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية في العراق والعالم الإسلامي التابع للأمانتين العامتين للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية والذي يعمل على تنظيم عملية تسجيل ودخول المواكب الحسينية والخدمية وتأمين الأماكن التي تخصص لهم أعلن عن تجهيز المواكب الحسينية واصحابها بالمحروقات من النفط الابيض والغاز مجانا إضافة إلى الماء الصالح للشرب. وأكد القسم على ضرورة الألتزام بالتوصيات التي أكدت عليها المرجعية الدينية العليا وتوجيهات وزارة الصحة العراقية في تطبيق شروط الوقاية والسلامة.

وتزامنا مع تدفق الزائرين نحو مرقد سيد الشهداء (عليه السلام)أعلن قسم تطوير الموارد البشرية التابع للعتبة الحسينية المقدسة عن المباشرة بنشر المحطات الفكرية والثقافية في المداخل الرئيسية لمحافظة كربلاء موضحا أن هذه المحطات تعنى بالنشاط الفكري الثقافي مثل التوقيع على تعهدات بعدم ترك الصلاة، وبر الوالدين بالإضافة الى عدم نشر الاشاعة ونقل المعلومات من مصادرها فقط.

ومن أهم الفقرات في المحطات هو طباعة ملصق كبير يكتب فيه أسماء من كان لديه شهيد من الزائرين لاهداء بعض الخطوات له وأيضا للتذكير بتضحيات الشهداءز كما تحتوي المحطات على مسابقات وإعطاء معلومات عامة للزائرين بالإضافة الى فقرة يدون فيها الزائرون مشاكلهم وملاحظاتهم على أن ترفع بعد انتهاء الزيارة لادارة العتبة الحسينية المقدسة لتشخيص الحالات والوقوف عندها ومحاولة إيجاد الحلول لها.
رقم : 955040
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الايراني يؤكد اهمية تعميق العلاقات مع ارمينيا
الرئيس الايراني يؤكد اهمية تعميق العلاقات مع ارمينيا
اللواء سلامي : اعداء شعبنا باتوا في منحدر السقوط والانهيار
اللواء سلامي : اعداء شعبنا باتوا في منحدر السقوط والانهيار
21 أيلول 2021
الخارجيّة الأمريكيّة تُهدد لبنان وشعبه.. ما الذي تريده واشنطن؟
الخارجيّة الأمريكيّة تُهدد لبنان وشعبه.. ما الذي تريده واشنطن؟
21 أيلول 2021
‘‘البأس الشديد‘‘.. صفعة مدوية تضرب وجه تحالف العدوان السعودي ومرتزقته في مأرب اليمنية
‘‘البأس الشديد‘‘.. صفعة مدوية تضرب وجه تحالف العدوان السعودي ومرتزقته في مأرب اليمنية
21 أيلول 2021
دلالات الزيارة المفاجئة لوزير الدفاع السوريّ إلى الأردن؟
دلالات الزيارة المفاجئة لوزير الدفاع السوريّ إلى الأردن؟
21 أيلول 2021
السيد الحوثي:السعودية والإمارات مجرد أدوات لأمريكا وضرع حلوب
السيد الحوثي:السعودية والإمارات مجرد أدوات لأمريكا وضرع حلوب
20 أيلول 2021
رئيسي: لا نواجه اي قيود في الاستفادة من تجارب الاخرين لتطوير البلاد
رئيسي: لا نواجه اي قيود في الاستفادة من تجارب الاخرين لتطوير البلاد
20 أيلول 2021
ما هي أهداف محمد بن زايد من زيارته إلى فرنسا؟
ما هي أهداف محمد بن زايد من زيارته إلى فرنسا؟
20 أيلول 2021
‘‘إسرائيل‘‘ تقدم الإمارات على طبق من ذهب إلى واشنطن عبر برنامج بيجاسوس للتجسس
‘‘إسرائيل‘‘ تقدم الإمارات على طبق من ذهب إلى واشنطن عبر برنامج بيجاسوس للتجسس
زهراء أحمد- اسلام تايمز
20 أيلول 2021
أمريكا في مأزق.. عندما تنتصر إرادة حزب الله على العنجهية الأمريكية
أمريكا في مأزق.. عندما تنتصر إرادة حزب الله على العنجهية الأمريكية
20 أيلول 2021
اللواء سلامي: استراتيجيتنا المؤكدة اقتحام مجالات التكنولوجيا المتطورة
اللواء سلامي: استراتيجيتنا المؤكدة اقتحام مجالات التكنولوجيا المتطورة
20 أيلول 2021
الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان لن يلتقي مسؤولين أمريكيين في نيويورك
الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان لن يلتقي مسؤولين أمريكيين في نيويورك
19 أيلول 2021
وزير الدفاع الايراني : العدالة هي الشرط الاساس لتحقيق السلام قي العالم
وزير الدفاع الايراني : العدالة هي الشرط الاساس لتحقيق السلام قي العالم
18 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الخارجيّة الأمريكيّة تُهدد لبنان وشعبه.. ما الذي تريده واشنطن؟
‘‘البأس الشديد‘‘.. صفعة مدوية تضرب وجه تحالف العدوان السعودي ومرتزقته في مأرب اليمنية
دلالات الزيارة المفاجئة لوزير الدفاع السوريّ إلى الأردن؟
ما هي أهداف محمد بن زايد من زيارته إلى فرنسا؟