موسكو: إيران تريد حلاً لإحياء الاتفاق النووي وليس مفاوضات طويلة

واضاف ميخائيل أوليانوف ، مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في العاصمة النمساوية فيينا ، إن 90٪ من الخلافات بين إيران والدول الغربية بشأن الاتفاق النووي قد تم حلها.



وقال انه يعتقد انه تم حل 90 بالمئة من الخلافات بنهاية الجولة السادسة من المحادثات في فيينا في 20 يونيو وبقي حوالي 10 في المائة من الخلافات ولهذا السبب يجب التوصل الى حل الخلافات المتبقية في اسرع وقت ممكن .



واضاف ان "طهران تقول ايضا انها تريد في نهاية المحادثات حلا وليس محادثات طويلة الامد ، واعتقد ان جميع الاطراف المتفاوضة لديها نفس الرأي".