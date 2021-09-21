الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 21 أيلول 2021 ساعة 21:45

مسؤول جزائري يستنكر 'أكاذيب وتلاعب' سفير المغرب في جنيف

مسؤول جزائري يستنكر
وردا على رسالة للسفير المغربي موجهة إلى الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وصف بلاني هذه التصريحات بـ"الأكاذيب والتلاعب الفظ"، قائلا: "تصريحات بعض الدبلوماسيين المغاربة هي مجرد أكاذيب يقومون بنسجها، بلا كلل، خاصة عندما تحاصرهم النداءات العاجلة من المجموعات التي تدعم القضية العادلة لشعب الصحراء الغربية".

وأكد أن " السفير المغربي (عمر زنيبر)، شبيه لسلفه، فهم "ستاخانوفيون" في التلاعب الفظ. إنهم أساتذة في فن إعادة تدوير ورسكلة الأكاذيب المخزية لوزيرهم، الذي اخترع، في ماي 2018، الحكاية المروعة بشأن مدربي حزب الله، والتي تم نفيها واثبات زيفها في الواقع".

وأضاف: "نتذكر أن المملكة المغربية كانت تبحث عن ذريعة للإعلان عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة في الشرق الأوسط، وبالتالي جني الثمار من بعض الشركاء الإقليميين وغير الإقليميين".
مصدر : وكالات
رقم : 955061
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الايراني يؤكد اهمية تعميق العلاقات مع ارمينيا
الرئيس الايراني يؤكد اهمية تعميق العلاقات مع ارمينيا
اللواء سلامي : اعداء شعبنا باتوا في منحدر السقوط والانهيار
اللواء سلامي : اعداء شعبنا باتوا في منحدر السقوط والانهيار
21 أيلول 2021
الخارجيّة الأمريكيّة تُهدد لبنان وشعبه.. ما الذي تريده واشنطن؟
الخارجيّة الأمريكيّة تُهدد لبنان وشعبه.. ما الذي تريده واشنطن؟
21 أيلول 2021
‘‘البأس الشديد‘‘.. صفعة مدوية تضرب وجه تحالف العدوان السعودي ومرتزقته في مأرب اليمنية
‘‘البأس الشديد‘‘.. صفعة مدوية تضرب وجه تحالف العدوان السعودي ومرتزقته في مأرب اليمنية
21 أيلول 2021
دلالات الزيارة المفاجئة لوزير الدفاع السوريّ إلى الأردن؟
دلالات الزيارة المفاجئة لوزير الدفاع السوريّ إلى الأردن؟
21 أيلول 2021
السيد الحوثي:السعودية والإمارات مجرد أدوات لأمريكا وضرع حلوب
السيد الحوثي:السعودية والإمارات مجرد أدوات لأمريكا وضرع حلوب
20 أيلول 2021
رئيسي: لا نواجه اي قيود في الاستفادة من تجارب الاخرين لتطوير البلاد
رئيسي: لا نواجه اي قيود في الاستفادة من تجارب الاخرين لتطوير البلاد
20 أيلول 2021
ما هي أهداف محمد بن زايد من زيارته إلى فرنسا؟
ما هي أهداف محمد بن زايد من زيارته إلى فرنسا؟
20 أيلول 2021
‘‘إسرائيل‘‘ تقدم الإمارات على طبق من ذهب إلى واشنطن عبر برنامج بيجاسوس للتجسس
‘‘إسرائيل‘‘ تقدم الإمارات على طبق من ذهب إلى واشنطن عبر برنامج بيجاسوس للتجسس
زهراء أحمد- اسلام تايمز
20 أيلول 2021
أمريكا في مأزق.. عندما تنتصر إرادة حزب الله على العنجهية الأمريكية
أمريكا في مأزق.. عندما تنتصر إرادة حزب الله على العنجهية الأمريكية
20 أيلول 2021
اللواء سلامي: استراتيجيتنا المؤكدة اقتحام مجالات التكنولوجيا المتطورة
اللواء سلامي: استراتيجيتنا المؤكدة اقتحام مجالات التكنولوجيا المتطورة
20 أيلول 2021
الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان لن يلتقي مسؤولين أمريكيين في نيويورك
الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان لن يلتقي مسؤولين أمريكيين في نيويورك
19 أيلول 2021
وزير الدفاع الايراني : العدالة هي الشرط الاساس لتحقيق السلام قي العالم
وزير الدفاع الايراني : العدالة هي الشرط الاساس لتحقيق السلام قي العالم
18 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الخارجيّة الأمريكيّة تُهدد لبنان وشعبه.. ما الذي تريده واشنطن؟
‘‘البأس الشديد‘‘.. صفعة مدوية تضرب وجه تحالف العدوان السعودي ومرتزقته في مأرب اليمنية
دلالات الزيارة المفاجئة لوزير الدفاع السوريّ إلى الأردن؟
ما هي أهداف محمد بن زايد من زيارته إلى فرنسا؟