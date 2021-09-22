قائد سلاح البحر: الشعب الإيراني لا يخشى الحظر أبدا

وفي تصريحه أمس الثلاثاء خلال مراسم تقديم القائد الجديد للمنطقة الاولى (امامت) التابعة للقوة البحرية، اعتبر الادميرال ايراني مجموعة القوات المسلحة بانها حاملة لرسالة قائد الثورة الاسلامية للجميع مؤكدا بان الشعب الايراني لا يخشى ابدا الحظر والتهديد والتآمر.



واشار قائد القوة البحرية الى انجاز مهمة المجموعة البحرية 75 بنجاح وقال: حينما عبرت هذه المجموعة البحرية راس الرجاء الصالح كان العدو يراقب تحركاتنا وكان يشعر بهلع شديد وقد انجز كوادرنا مهمتهم بحيث جعلوا العدو متخبطا.



واضاف: نحن ملمون جيدا بالقوانين الدولية ونلتزم بها وقد ابحرنا في عرض البحار متلاطمة الامواج بسيطرة كاملة وانجزنا المهمة بنجاح.



الى ذلك اعتبر قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال شهرام ايراني، اقتدار البلاد بانه مدين لملاحم الشهداء والمضحين.



وفي تصريحه الثلاثاء على هامش لقائه اسرة الشهيد محمد يزدان بناه من شهداء المدمرة سهند (والذي استشهد خلال مواجهة مع القوة البحرية الاميركية في الخليج الفارسي عام 1988)، قال الادميرال ايراني: ان اقتدار وصلابة الجمهورية الاسلامية الايرانية مدينان للملاحم التي سطرها الشهداء والمضحون.



وفي هذه اللقاء الذي جرى لمناسبة اسبوع الدفاع المقدس (1980-1988) اضاف الادميرال ايراني: ان الشهداء وقفوا امام العدو ببسالة وتخلوا عن كل ما يتعلق بالدنيا ونالوا القرب الالهي.



واعتبر قائد البحرية الايرانية اسبوع الدفاع المقدس فرصة مناسبة لتقدير وتكريم تضحيات وصبر وصمود اسر الشهداء.