عبد اللهيان يجري محادثات مع نظيره الألماني

والتقى وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، حسين أميرعبد اللهيان ، الذي يحضر الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، مع نظيره الألماني هايكو موس مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي.