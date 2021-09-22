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الأربعاء 22 أيلول 2021 ساعة 08:34
عبد اللهيان يجري محادثات مع نظيره الألماني
والتقى وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، حسين أميرعبد اللهيان ، الذي يحضر الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، مع نظيره الألماني هايكو موس مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي.
مصدر :
وكالات
رقم :
955105
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