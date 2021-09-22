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الأربعاء 22 أيلول 2021 ساعة 09:25

استشهاد وإصابة خمسة يمنييين إثر غارات سعودية على عدة محافظات

استشهاد وإصابة خمسة يمنييين إثر غارات سعودية على عدة محافظات
مصادر أمنية أكدت أن مرتزقة العدوان استهدفوا منزلا لأحد المواطنين بقذائف المدفعية في منطقة علفاء بمديرية رحبة أدت إلى استشهاد رجل وامرأة وإصابة أمرة أخرى بجروح بليغة.

وأضافت أن حرس الحدود السعودي فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة على أحد المواطنين في منطقة الرقو بمديرية منبه بصعدة ما أدى لاستشهاد على الفور.

ولفتت المصادر إلى أن مرتزقة العدوان في الحديدة، استهدفوا منزل مواطن في منطقة الجبلية في التحيتا بالأسلحة الثقيلة ما أدى لإصابة امرأة بجروح بليغة.

كما شن طيران العدوان 10 غارات جوية على مديرية صرواح و6 غارات على مديرية العبدية وغارة جوية على مديرية ماهلية بمأرب و3 غارات على مديرية ناطع بالبيضاء وغارة جوية على مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت 226 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والجاح.

وأضاف المصدر أن من بين الخروق، 13 غارة لطيران تجسسي على حيس والفازة والصليف وتحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والجبلية والجاح، و56 خرقا بقصف صاروخ ومدفعي لعدد 497 صاروخا وقذيفة و145 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
مصدر : وكالات
رقم : 955114
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