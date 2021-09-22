جدول لقاءات وفد سوريا في اجتماعات الامم المتحدة

وأجرى المقداد أمس على هامش أعمال الجمعية العامة لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الخارجية، كلاً على حدة، بدأها بالكوبي برونو رودريغيث، ثم الكازخستاني روسلان قزاق بايف، وجرى خلالهما البحث في العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، بحسب الوطن.



وحسب مصادر، من المقرر أن يجري المقداد اليوم الأربعاء لقاءات ثنائية أخرى تجمعه بعدد من وزراء خارجية الدول الصديقة، حيث يلتقي نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والعراقي فؤاد حسين، والأرميني آرارات ميرزويان.



المصادر التي أشارت إلى لقاء سيجمع المقداد بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كشفت أن لقاءاته ستشمل نحو عشرين وزير خارجية من الدول الصديقة إضافة إلى مسؤولي الأمم المتحدة.



وسيلقي المقداد الإثنين المقبل (27 اغسطس)، بيان الجمهورية العربية السورية أمام الجمعية العامة وسيتضمن موقف سوريا من مختلف القضايا والتطورات المتعلقة بالوضع في سوريا والمنطقة.



ويترأس المقداد وفد سوريا الذي يضم إلى جانبه، كلاً من نائب وزير الخارجية بشار الجعفري، ومدير إدارة المكتب الخاص عبد اللـه حلاق، وإيهاب حامد من مكتب وزير الخارجية والمغتربين.