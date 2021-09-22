الرئيس المشاط: تحالف العدوان السعودي فشل بالقضاء على ثورة الشعب اليمني

وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، إن "ثورة 21 أيلول / سبتمبر هي ثورة يمنية بامتياز ولا وصاية عليها، مؤكداً أن العدوان حاول أن يضعف ويكسر الثورة لكنه من حيث لا يشعر قوى عمادها، وهي اليوم تقف وقوفا صلباً غير قابل للانحناء، وأن "أمريكا هي من تقف وراء العدوان وبقية الدول ليست إلا أداة للتنفيذ". وأعلن "المشاط"، أن "الثورة هي ثورة كل المستضعفين في العالم العربي والإسلامي وعلى رأس هذا الاستضعاف القضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أن "الوضع الفلسطيني على رأس قائمة أولويات ثورة الـ 21 سبتمبر المباركة".



وقال الرئيس "المشاط": "نحن في مفترق طرق، إمّا أن نبني بلدنا رغم كل الصعوبات وإما أن نستكين ونستسلم، والكل يعرف ما هو ثمن الاستسلام والاستكانة"، مؤكدًا أن الاستقلال والتحرّر من الوصاية هي عنوان ثورة اليمن، ويجب مواصلة الصمود حتى تحقيق النصر.



وشدّد خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس الوزراء على أنه يجب مع كل التحديات التي تفرضها دول العدوان على الشعب تحويل كل الصعوبات إلى نجاحات، وبما أن الضغوط التي تمارس على اليمن من دول العدوان فهي أنجع وسيلة للضغط عليه للإنتاج والنجاح والخروج بنجاحات وأعمال يمنية بامتياز في كل المجالات.



وأضاف "المشاط" أن "المعركة في المترس القتالي تساوي المعركة في موقع المسؤولية التي تحتم علينا مواصلة الجهود وإصلاح مؤسسات الدولة بما يخدم المواطنين"، لافتًا إلى أنه لا خيار أمام شعب اليمن إلا مواصلة التحدي، والعمل على إصلاح مؤسسات الدولة وتفعيلها وتطهيرها، تحت عنوان خدمة المواطن، ويجب أن تكون خدمة المواطن وتخفيف معاناته ركيزة لكل مسؤول في الدولة نتيجة الإجراءات التعسفية التي يمارسها تحالف العدوان بقيادة أمريكا. وعلى صعيد متصل أكد أنه كلما اشتد الضغط ازداد الحنين إلى القضية الفلسطينية، وقال إن اليمن "يدفع ثمن موقفه من القضية الفلسطينية"، وتابع: "كل ما يجري علينا هو ثمن موقفنا التحرري وموقفنا الواضح والصريح من القضية الفلسطينية ".



"المشاط" اعتبر أن "العدوان أمريكي بامتياز ولدينا معطيات تحليل"، مؤكّداً أن "الأيام المقبلة ستكشف المستوى الطبيعي الذي وصل إليه اليمن"، وأضاف: "كما للمعركة العسكرية رجالها فإن للمعركة الاقتصادية رجالها وستنتصر الجبهة الاقتصادية كما انتصرت الجبهة العسكرية".



واعتبر كذلك أن "للأمم المتحدة دوراً محدداً مرسوماً من قوى الاستعمار، بما فيها التغطية على مواصلة واستمرار العدوان"، وقال إن "المبعوث الأممي الجديد أبلغنا أننا سنتعامل معه من حيث فشل المبعوث السابق، ولن نسمح بتجديد الورقة بعد إتلافها"، مؤكداً أن "الإصرار على مقايضة الملف الإنساني بالعسكري والسياسي مرفوض بشكل مطلق".



كما كشف رئيس المجلس السياسي الأعلى، عن تواصل أربع دول مع صنعاء سعياً لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها. وقال إن القيادة السعودية تتغير رغباتها وفقا للأحداث الدولية، ورهن نجاح الجهود العمانية التي قال عنها انها مستمرة بجدية الموقف السعودي وثباته. محذر في الوقت ذاته النظام السعودي من صعوبة الخروج مستقبلا كلما استمر الإيغال في دماء اليمنيين.



وفي مواجهة الحرب الاقتصادية أكد الرئيس "المشاط" أن صنعاء حققت الثبات في مواجهتها وتدفع باتجاه الانتصار كما تفعل في الميدان العسكري، وجدد رفض القيادة في صنعاء المطلق مقايضة الملف الانسانية بأي من الملفات العسكري أو السياسي. وقال: "بعد 5 سنوات من التهديد الأمريكي بانهيار اقتصادنا أوقفنا هذا التآمر ودفعنا عجلة الاقتصاد للأمام". وأضاف: "كل من يعملون في الكواليس لم يجدوا أي منطق في ربط تحالف العدوان الملف الإنساني بغيره من الملفات ويتفهمون وجهة نظرنا".



وفيما يتصل بمعركة مأرب، أوضح الرئيس "المشاط" أن الضجيج الأمريكي والبريطاني مرتبط باللصوصية باعتبار مأرب تحتوي على ثروات نفطية وغازية يريد الأمريكيون والبريطانيون استمرار سرقتها.



وقال أن "المبادرة التي قدمها قائد الثورة لن تبقى ممدودة، والخيار العسكري آخر الحلول لاستعادة مأرب إلى حضن الدولة وكل شبر محتل". وأضاف: "لا يزال الحق والمنطق هو المسيطر على الوضع رغم أننا نقف على أسوار مدينة مأرب ، ومبادرة مأرب قد تنتهي وقد تسير مفاعيلها إلى أبعد مما ذهبت إليه وكل شيء وارد".



وعن الوسيط العماني بين اليمن والسعودية، قال المشاط إن "الإخوة العمانيين حملوا إلينا رغبة سعودية من مستوى أعلى للتوصل إلى حل، لكن للأسف الشديد فجأة تتغير هذه الرغبة"، وكشف أن "الجهود العمانية لا تزال مستمرة لحد الآن، والرغبة السعودية تتدحرج بحسب المستجدات الدولية". معتبراً أنه "لا يوجد حالياً أفق للحل السياسي غير جهود ضئيلة ومترددة بين السعودية وعمان"، مؤكداً أن "الطرف الآخر يرفع شعار السلام بينما هو يمارس العكس، كما أنه يطلب في الكواليس عكس ما يقوله في الإعلام".



وقال "المشاط": "كلما أوغل النظام السعودي في دماء أبناء اليمن، كان الخروج صعباً عليه"، معتبراً أن "المعركة في مأرب هي معركة في جزء مهم واستراتيجي وكبير من التراب الوطني". كما تحدث "المشاط" حول كيف أن "المتغيرات الأخيرة على الصعيد العسكري ستُخضع دول العدوان للانصياع للسلام الحقيقي"، وتطرق إلى "الدور الأمريكي وكذا البريطاني القذر الذي يقف وراء استهداف حرية وكرامة وثروات المنطقة العربية والإسلامية". ورأى أن "اللصوص في الإدارتين الأمريكية والبريطانية وراء نهب الثروات".



وعن معركة مأرب، أشار "المشاط" إلى أن "الضجيج الدولي حول مأرب كله كذب، ولا إنسانية فيه، بل هو ضجيج اللصوص ممن يحرصون على نهب النفط"، وأضاف: "نحن معنيون بحماية ثروة بلدنا من هؤلاء اللصوص، وسنستمر في حمايتها حتى يتحقق لها الصون والكرامة". واعتبر كذلك أن "أيّ جزء محتل من تراب الوطن تقع على عاتقنا مسؤولية تحريره، سواء في مأرب أم في أي منطقة تحت الاحتلال". وأضاف "المشاط"، أن "الحق والمنطق ما زالا هما المسيطرين على الوضع رغم أننا نقف على أسوار مدينة مأرب"، مشددأً أن "الخيار العسكري في مأرب هو آخر الخيارات، ومن لديه أي رد منطقي تجاه المبادرة يتفضل للنقاش".



ورأى أن "كل الخيارات مفتوحة وكل المفاجآت واردة ما دام العدوان مستمراً". وتوعد رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي المشاط ، اليوم ، السعودية بمفاجآت وإرغامها على الانصياع للسلام في اليمن.



وجدد رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، الدعوة لحكومة "هادي" المستقيلة بالانحياز لمبادرة مأرب المقدمة من صنعاء عبر الوفد العماني، مؤكداً أنها " مبادرة منصفة ولا يوجد فيها شيء يدعو للنكوص ". وأشار إلى أن المبادرة قد تنتهي وقد تسير مفاعيلها إلى أبعد مما ذهبت إليه وكل شيء وارد "، لافتا إلى أن الخيار العسكري لصنعاء في مأرب هو آخر الخيارات.



وعن الأوضاع في المحافظات الجنوبية، اعتبر رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء أن " التحركات التي حصلت في عدن وفي مناطق كثيرة من مناطق الاحتلال هي ثورة رفض للاحتلال أكثر من كونها ثورة مطلبية خدمية". مؤكداً أن " قرابة 80% من ثروة الشعب تذهب إلى دول (العدوان) وإلى مجموعة من حكومة اللصوص ".