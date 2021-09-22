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الأربعاء 22 أيلول 2021 ساعة 11:57
مع زيادة تدفق الزوار من ديالى..

الحشد الشعبي يعزز خطته لتأمين زيارة الأربعين

الحشد الشعبي يعزز خطته لتأمين زيارة الأربعين
وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث نشرته "المعلومة"، ان ”حجم تدفق زوار الاربعين من مختلف مناطق ديالى كبير جدا وزاد عن العام الماضي بنسبة تصل الى 30% ما استدعى مضاعفة قوة الحماية المنتشرة في الطرق الرئيسية لمنع حصول اي خروقات“.

واضاف الحسيني، ان ”اكثر المحاور المعقدة في خطط حماية زوار الاربعين تقع على عاتق الحشد الشعبي خاصة تامين طرق حمرين وامام ويس وبقية المناطق بالاضافة الى اضافة 3 محاور جديدة في اطراف خانقين والسعدية وجلولاء لخطة الحماية لمضاعفة الجهد بعد تدفق اعداد كبيرة جدا خلال الساعات 24 الماضية”.

واشار الى ان ”الاعداد في ديالى تصل الى اكثر من 100 الف وربما تتصاعد الى ارقام اعلى في الساعات 48 القادمة”.

وتتخذ الاجهزة الامنية العراقية اجراءات مشددة لحماية مئات الآلاف من الزوار المتوجهين سيرا على الاقدام الى كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى اربعينية استشهاد الامام الحسين عليه السلام.
رقم : 955158
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