"قسد": إفشال هجوم للفصائل الموالية لتركيا على طريق M4

وجاء في بيان أصدرته "قسد"، اليوم الأربعاء، "تصدى مقاتلونا لهجوم بري ومدفعي وعملية تسلل نفذه الاحتلال التركي ومرتزقته على قرية الدبس على الطريق الدولي إم 4 شمال غرب مدينة عين عيسى".



وبحسب البيان، فقد هاجمت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا ودباباته في تمام الساعة 03:45 من فجر الأربعاء قرية الدبس والطريق الدولي M4، حيث حدثت اشتباكات عنيفة بين الطرفين واستمرت أكثر من ساعتين تمكن خلالها قوات قسد من صدّ الهجوم وقتل العشرات من المسلحين وإعطاب آلياتهم العسكرية.



وأوضح البيان أن القصف التركي وهجوم الفصائل المسلحة على المنطقة تسبب بمقتل مدني وإصابة أربعة آخرين تمّ نقلهم إلى مشافي مدينة الرقة.