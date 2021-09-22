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الأربعاء 22 أيلول 2021 ساعة 13:03

محافظ مأرب: لمنع العناصر التكفيرية من التمترس في مناطقهم

محافظ مأرب: لمنع العناصر التكفيرية من التمترس في مناطقهم
وأوضح محافظ مأرب أن هناك مخطط لتحالف العدوان الأمريكي السعودي للدفع بالمئات من العناصر الإرهابية إلى استحداث ثكنات ومواقع عسكرية في مناطق مديرية حريب، بعد الهزائم التي تلقوها في جبهات المحافظة.

وأشار إلى أن قوى العدوان دفعت بالآلاف من العناصر التكفيرية إلى المحافظة، استقدمتهم من عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية في محاولة يائسة لوقف تقدم القوات المسلحة بعد الانهيارات الكبيرة في صفوف مرتزقتها.

وأكد المحافظ طعيمان، أهمية تضافر جهود أبناء المحافظة لمنع تواجد تلك العناصر الإرهابية في مناطقهم، والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

ولفت إلى أن العناصر الإرهابية نفذت جرائم متعددة بحق أبناء مأرب في محاولة لبث الرعب والخوف في أوساط المواطنين بالمناطق الخاضعة لسيطرة قوى العدوان.

وقال محافظ مأرب "إن المخابرات السعودية والأمريكية تستخدم آخر أوراقها المحترقة في معركة مأرب وهي عناصر القاعدة وداعش، بعد أن استنفدت كل خياراتها وكشف أبناء مأرب حقيقة مشروعها التدميري والفوضوي".
مصدر : وكالات
رقم : 955174
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