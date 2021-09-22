بمناسبة الأربعينية.. محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي 3 أيام

أعلن محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، عن تعطيل الدوام الرسمي لكافة دوائر الدولة في المحافظة إعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/9/26 ولغاية الثلاثاء الموافق 2021/9/28 تيمناً بأربعينية الإمام الحسين عليه السلام بإستثناء الدوائر الأمنية والصحية والخدمية وموظفي ديوان المحافظة.



فيما إثنى الشعلان على كل من ساهم في تقديم الخدمة الحسينية المثلى لضيوف الرحمن الوافدين من المحافظات الجنوبية القاصدين كربلاء سيراً على الأقدام مروراً ب‍الديوانية من الهيئات والمواكب الحسينية ومن آزرهم وساندهم من القوات الأمنية بكافة صنوفهم وعناوينهم وكافة الدوائر الخدمية والمفارز الميدانية من الكوادر الصحية والطبية فضلاً عن كرم الضيافة وحسن الإستقبال الذي قدمته عوائلنا الكريمة في محافظة الديوانية طيلة الليالي الماضية.