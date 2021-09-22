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الأربعاء 22 أيلول 2021 ساعة 16:06

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 22-9-2021

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 22-9-2021
انهيارت كبرى في صفوف مرتزقة العدوان السعودي عقب الهجوم الواسع للقوات اليمنية المشتركة على مديريات بيحان وعين وعسيلان في محافظة شبوة النفطية وحريب في مأرب.

وفي هذا الصدد اكدت المصادر أن القوات اليمنية احكمت سيطرتها على مديرية عين شمال غرب عتق وعاصمة محافظة شبوة مشيرة الى ان الهجوم الواسع للقوات اليمنية الذي شنته منذ ايام حطم خطوط دفاع مرتزقة السعودية في بيحان العليا.

وكشفت مصادر مطلعة أن قبائل مديريات بيحان وعسيلان وعين ومرخة في محافظة شبوة، وقفت إلى جانب قوات الجيش واللجان الشعبية، في معركة السيطرة على هذه المديريات، موضحةً أن القبائل استقبلت القوات بترحيب واسع.

ولفتت المصادر الى الاهمية الاستراتيجية لهذه المديرية كونها تقع على الطريق الرئيسي بين محافظتي شبوة ومأرب.

وحسب المصادر كان هناك وجود تنسيق مسبق بين صنعاء والقبائل في محافظة شبوة، مشيرة إلى أن تلك السيطرة المباغتة لقوات الجيش واللجان الشعبية قد يحدث مديريات أخرى.

وأوضحت أن قبائل شبوة شاركت بفاعلية إلى جانب الجيش واللجان الشعبية، وذلك نتيجة للمظالم التي تشكوها من قبل حزب الإصلاح.

ولم تستغرق الجيش واللجان الشعبية سوى مسافة الطريق للسيطرة على هذه المديريات، حيث انسحبت قوات هادي وتركت 6 ألوية بعتادها غنيمة للجيش اليمني.

وفي مأرب ايضا استشهد رجل وامرأة وأصيبت اخرى بجروح بليغة نتيجة قصف العدوان السعودي للمنازل في مديرية رحبة فيما استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.

وفي الحديدة أصيبت امرأة بجروح نتيجة قصف مدفعي لمرتزقة العدوان استهدف المنازل في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

كما سجلت غرفة ضباط الارتباط مئتين وستة وعشرين خرقا لقوات العدوان خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية بينها ثلاث عشرة غارة للطيران التجسسي على حيس والفازة والصليف، واخرى للطيران الحربي السعودي على مديريات صرواح والعبدية وماهلية في مأرب ومديرية ناطع في البيضاء ومديرية كتاف في صعدة اضافة الى سبعة عشر تحليقا مكثفا لطيران التجسسي في أجواء حيس والفازة والجبلية والجاح، وستة وخمسين خرقًا بقصف صاروخي ومدفعي ومئة وخمسة واربعين خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.





 
رقم : 955205
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