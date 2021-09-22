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الأربعاء 22 أيلول 2021 ساعة 16:59

الكرملين يرد على تصريحات أردوغان بشأن "الضم القسري" للقرم

الكرملين يرد على تصريحات أردوغان بشأن "الضم القسري" للقرم
وبحسب مصدر روسي فقد قال بيسكوف، معلقا على هذه التصريحات: "الكلام موجه لنا.. بالطبع نأسف لأن مثل هذه التصريحات يتم الإدلاء بها الآن عندما يتم التحضير لزيارة العمل للسيد الرئيس إلى روسيا".

واضاف: "نفضل التركيز على موضوعات تطوير علاقاتنا الثنائية والتعاون في حل التحديات الإقليمية التي تقف بين بلدينا. أما بالنسبة لهذا الموقف، فنحن ندركه جيدا، ونختلف معه بشدة وسنواصل العمل مع الجانب التركي".

وتحدث الرئيس التركي عن القرم، يوم الثلاثاء، في كلمة ألقاها أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: "نعتبر أنه من المهم الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، بما فيها أراضي القرم، التي لن نعترف بضمها"، مشيرا إلى الحاجة لبذل المزيد من الجهود لحماية حقوق تتار القرم".

وأعلنت الخارجية التركية أنها لن تعترف بنتائج انتخابات مجلس الدوما الروسي في جمهورية القرم وسيفاستوبول.

وأصبحت القرم منطقة روسية بعد استفتاء أجري هناك في مارس/آذار 2014، حيث صوت 96.77% من سكان القرم و95.6% من سكان سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا. ولا يزال عدد من البلدان يعتبر شبه جزيرة القرم منطقة أوكرانية، لكنها محتلة مؤقتًا.

وصرحت القيادة الروسية مرارًا وتكرارًا أن سكان القرم بشكل ديمقراطي، وفي الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، صوتوا لإعادة التوحيد مع روسيا. وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية القرم "أغلقت نهائيا".
مصدر : وكالات
رقم : 955208
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