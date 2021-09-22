الادميرال تنكسيري: استعراض التعبئة البحرية رسالة سلام واخوة للدول الصديقة والجارة

وقال الادميرال تنكسيري في كلمته صباح اليوم الاربعاء خلال الاستعراض الكبير لزوارق التعبئة البحرية والتي جرت في الخليج الفارسي بمشاركة اكثر من 1000 زورق وقطعة بحرية خفيفة وشبه ثقيلة تحت شعار "نحن مقتدرون": ان القوة البحرية للحرس الثوري ومنذ تاسيس التعبئة البحرية في العام 2018 وبمواكبة ودعم التعبويين الاعزاء التضحويين في ظل الوحدة حول محور الولاية والاستفادة من الطاقات والقدرات الشعبية العظيمة قد تمكنت لغاية الان من تشكيل وتنظيم 540 مجموعة بحرية تضم اكثر من 40 الف شخص في سواحل جنوب وشمال البلاد للاستفادة من طاقاتها العالية في مواقع الضرورة والحاجة في مختلف مجالات البناء والاعمار والامن والاقتصاد المقاوم وتقديم الخدمات الشعبية.



واضاف: ان التعبئة البحرية هي تلك القوة العظيمة التي تمكنت في فترة الدفاع المقدس من تمريغ انف الاعداء بالتراب وهي اليوم تؤدي الدور بصورة اكثر انسجاما في مختلف المجالات للبلاد اينما اقتضى الامر وهي مبعث العزة والفخر لشعبنا العزيز.



وقال قائد القوة البحرية للحرس الثوري: ان اقامة هذه المناورات البحرية والمقتدرة التي نشهدها اليوم هي استعراض لاقتدار وعزة النظام الولائي والشعبي في الجمهورية الاسلامية الايرانية والالذي تتمثل رسالته بالسلام والصداقة والاخوة للدول الصديقة والجارة والتي بنيت على اساس التضحية والتمسك بالولاية وايجاد الامن المستديم في سواحل الخليج الفارسي وبحر عمان.