الصحة العراقية: 38 وفاة و2906 إصابات جديدة بکورونا

وقالت الوزارة في بيان إنها "سجلت 2906 إصابات جديدة، مقابل تماثل 4989 حالة جديدة للشفاء، و 38 حالة وفاة بالفيروس".



وأشارت الصحة إلى "تلقي 97667 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".