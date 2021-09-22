ممثل الأمم المتحدة: نرفض أي محاولة انقلاب في السودان

واضاف: “بصفتي الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة، ورئيس البعثة الدولية لدعم الانتقال بالسودان، ادين بشكل قاطع محاولة الانقلاب العسكري كما تدين الامم المتحدة اي محاولة ان كنت انقلابية او غيرها لتقويض عملية الانتقال السياسي الديمقراطي والطبيعة التعددية للدولة كما جاء في الوثيقة الدستورية”.



وتابع: “كما ترفض الامم المتحدة اي دعوة لانقلاب عسكري وتبديل الحكومة الانتقالية بحكم عسكري، واكرر التزام الامم المتحدة بتقديم المساعدة والمشورة لدعم الحكم المدني في السودان، والتأكيد على ضرورة استمرار اصحاب المصلحة في الالتزام بالعملية الانتقالية الشاملة وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والسلام والديمقراطية”.



وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان “الأمين العام أنطونيو غوتيريش يدين محاولة الانقلاب في الخرطوم في 21 سبتمبر، إن أي جهد لتقويض الانتقال السياسي في السودان سيعرض التقدم السياسي والاقتصادي للخطر.”



ودعا الأمين العام جميع الأطراف “إلى الاستمرار في الالتزام بالعملية الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في مستقبل شامل وسلمي ومستقر وديمقراطي”.



من جهته ندد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فكي محمد، بشدة بالمحاولة الانقلابية الفاشلة لقلب نظام المرحلة الانتقالية في السودان، التي ضحى من اجلها الشعب السوداني ودعمها الاتحاد الافريقي بكل قواه.