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الأربعاء 22 أيلول 2021 ساعة 18:50

رئيس الحكومة المغربي المكلف يعلن تشكيل ائتلاف من ثلاثة أحزاب

رئيس الحكومة المغربي المكلف يعلن تشكيل ائتلاف من ثلاثة أحزاب
وكلف الملك محمد السادس في العاشر من سبتمبر/أيلول الحالي أخنوش، وهو زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، بتشكيل حكومة جديدة بعد أن جاء حزبه في صدارة الفائزين في الانتخابات بحصوله على 102 من 395 مقعدا في البرلمان.

وقال أخنوش خلال مؤتمر صحفي مشترك بالرباط إن الأحزاب الثلاثة ستعمل على اقتراح أسماء مرشحين للحقائب الوزارية يتمتعون بالكفاءة والمسؤولية.

وأضاف أخنوش أن الائتلاف الحكومي سيعمل على تنفيذ البرنامج الحكومي الذي سيكون خارطة طريق عمل التحالف.

بدوره قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي إن "مسؤولية التحالف كبيرة، لأن انتظار (آمال) المواطنين كبير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والحريات".

ودعا إلى ضرورة توفر "حكومة قوية ومنسجمة تعمل من أجل مستقبل أفضل"، مشددا على أن "المسؤولية الكبيرة تفرض علينا اختيار مسؤولين في المستوى".

وحصل الأصالة والمعاصر على 86 مقعدا، في حين فاز الاستقلال بـ81 مقعدا. وقد حل حزب "العدالة والتنمية"، قائد التحالف الحكومي المنتهية ولايته، في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط مقابل 125 في انتخابات 2016.
مصدر : وكالات
رقم : 955225
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