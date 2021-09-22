ايجاز صحفي مرتقب عن عملية عسكرية واسعة للجيش اليمني

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن القوات المسلحة ستكشف عصر يوم غدٍ في إيجاز صحفي تفاصيل عملية عسكرية واسعة، مع مشاهد للعملية وتفاصيل أخرى أكثر أهمية.