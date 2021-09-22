سقوط مسيرة إسرائيلية في الأراضي السورية

وقال جيش الاحتلال، في تغريدة عبر "تويتر": "في الآونة الأخيرة، خلال عملية روتينية، سقطت مسيرة للجيش الإسرائيلي في الأراضي السورية بعد عطل فني".



وأضاف: "يجري التحقيق في الحادث".



ولم يوضح جيش الاحتلال أسباب تحليق المسيرة الإسرائيلية في الأجواء السورية.



لكن الهيئة العامة للبث الإسرائيلي قالت: "من بين أمور أخرى، يتم التحقق مما إذا كانت المعلومات (على سبيل المثال، الصور من موقع تحميل الطائرة، وما إلى ذلك) قد تم تسريبها".



ومنذ عدة سنوات ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على أهداف في الأراضي السورية حيث عادة ما تتصدى الدفاعات الجوية السورية لأغلب الصواريخ الاسرائيلية.