أوغلو يؤكد دعم تركيا لحكومة الدبيبة في ليبيا

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين تشاووش أوغلو والدبيبة، الأربعاء، بحسب بيان صادر عن الخارجية التركية.



وأوضح البيان أن تشاووش أوغلو، جدد خلال الاتصال دعم تركيا لحكومة الوحدة الوطنية، ردا على قرار مجلس النواب الليبي سحب الثقة منها.



والثلاثاء، أعلن مجلس النواب الليبي الموافقة بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الدبيبة.



وأعلن الدبيبة، رفضه لقرار المجلس، مشددا على أن "البرلمان سيسقط حتما" في وقت تنتظر فيه البلاد انتخابات برلمانية ورئاسية أواخر العام الحالي.



وإثر القرار، قال المجلس الأعلى للدولة، إن تلك الخطوة "باطلة" لمخالفة إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.



وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبر بيان، إن حكومة الدبيبة تظل معها الشرعية، حتى استبدالها عبر عملية منتظمة تعقب الانتخابات، داعية للامتناع عن أي إجراء يقوض ذلك التوجه.



ومؤخرا، عادت التوترات بين مؤسسات الحكم في ليبيا، جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية.