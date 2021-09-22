الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 22 أيلول 2021 ساعة 22:09

سلطات مأرب تدين جريمة مرتزقة العدوان بحق الشيخ أحمد بليم المرادي

سلطات مأرب تدين جريمة مرتزقة العدوان بحق الشيخ أحمد بليم المرادي
وأكد بيان قيادة السلطة المحلية أن استهداف منزل الشيخ بليم بقذائف المدفعية، كان متعمدا ويعبر عن السقوط القيمي والأخلاقي لقوى العدوان التي تسعى لتعويض خسائرها الميدانية باستهداف منازل المواطنين والقرى المأهولة بالسكان.

وأشار البيان إلى أن الشهيد الشيخ أحمد بليم كان من الشخصيات المشهود لها بالحكمة وحل القضايا المجتمعية وإصلاح ذات البين، مشيدا بمواقفه الوطنية الرافضة للعدوان الأمريكي السعودي على اليمن.

وعبرت قيادة السلطة المحلية عن خالص العزاء والمواساة لنجل الشهيد راجح وإخوانه وآل بليم وكافة قبائل مراد في هذا المصاب، سائلة الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والغفران.
رقم : 955263
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بيان مجلس التعاون المعادي لإيران.. محاولة إخفاء الخلافات عبر اللجوء إلی إيران فوبيا
بيان مجلس التعاون المعادي لإيران.. محاولة إخفاء الخلافات عبر اللجوء إلی إيران فوبيا
الرئيس المشاط: تحالف العدوان السعودي فشل بالقضاء على ثورة الشعب اليمني
الرئيس المشاط: تحالف العدوان السعودي فشل بالقضاء على ثورة الشعب اليمني
22 أيلول 2021
تطمينات أمريكيّة واهيّة لـ ‘‘قسد‘‘.. هل يتعلم الانفصاليون من الدرس الأفغانيّ؟
تطمينات أمريكيّة واهيّة لـ ‘‘قسد‘‘.. هل يتعلم الانفصاليون من الدرس الأفغانيّ؟
22 أيلول 2021
تنازلات ‘‘إسرائيليّة‘‘ لإتمام صفقة الأسرى مع حماس.. هل يمكن الوثوق بالعدو؟
تنازلات ‘‘إسرائيليّة‘‘ لإتمام صفقة الأسرى مع حماس.. هل يمكن الوثوق بالعدو؟
22 أيلول 2021
الرئيس الإيراني: لولا الشهيدين سليماني والمهندس لكانت ‘‘داعش‘‘ جارة لأوروبا
الرئيس الإيراني: لولا الشهيدين سليماني والمهندس لكانت ‘‘داعش‘‘ جارة لأوروبا
22 أيلول 2021
الرئيس الايراني يؤكد اهمية تعميق العلاقات مع ارمينيا
الرئيس الايراني يؤكد اهمية تعميق العلاقات مع ارمينيا
21 أيلول 2021
اللواء سلامي : اعداء شعبنا باتوا في منحدر السقوط والانهيار
اللواء سلامي : اعداء شعبنا باتوا في منحدر السقوط والانهيار
21 أيلول 2021
الخارجيّة الأمريكيّة تُهدد لبنان وشعبه.. ما الذي تريده واشنطن؟
الخارجيّة الأمريكيّة تُهدد لبنان وشعبه.. ما الذي تريده واشنطن؟
21 أيلول 2021
‘‘البأس الشديد‘‘.. صفعة مدوية تضرب وجه تحالف العدوان السعودي ومرتزقته في مأرب اليمنية
‘‘البأس الشديد‘‘.. صفعة مدوية تضرب وجه تحالف العدوان السعودي ومرتزقته في مأرب اليمنية
21 أيلول 2021
دلالات الزيارة المفاجئة لوزير الدفاع السوريّ إلى الأردن؟
دلالات الزيارة المفاجئة لوزير الدفاع السوريّ إلى الأردن؟
21 أيلول 2021
السيد الحوثي:السعودية والإمارات مجرد أدوات لأمريكا وضرع حلوب
السيد الحوثي:السعودية والإمارات مجرد أدوات لأمريكا وضرع حلوب
20 أيلول 2021
رئيسي: لا نواجه اي قيود في الاستفادة من تجارب الاخرين لتطوير البلاد
رئيسي: لا نواجه اي قيود في الاستفادة من تجارب الاخرين لتطوير البلاد
20 أيلول 2021
ما هي أهداف محمد بن زايد من زيارته إلى فرنسا؟
ما هي أهداف محمد بن زايد من زيارته إلى فرنسا؟
20 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بيان مجلس التعاون المعادي لإيران.. محاولة إخفاء الخلافات عبر اللجوء إلی إيران فوبيا
الرئيس المشاط: تحالف العدوان السعودي فشل بالقضاء على ثورة الشعب اليمني
تطمينات أمريكيّة واهيّة لـ ‘‘قسد‘‘.. هل يتعلم الانفصاليون من الدرس الأفغانيّ؟
تنازلات ‘‘إسرائيليّة‘‘ لإتمام صفقة الأسرى مع حماس.. هل يمكن الوثوق بالعدو؟