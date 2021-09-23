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الخميس 23 أيلول 2021 ساعة 09:58

عشرات المعتقلين في السجون السعودية يتهددهم شبح الإعدام

عشرات المعتقلين في السجون السعودية يتهددهم شبح الإعدام
وتضمنّت التغريدات صور المعتقلين الـ 41 المهددين بالإعدام، إضافةً لأحكامهم وإشارات إلى وجود قاصرين ضمن هؤلاء المعتقلين، كما ذكرت مناطقهم حيث ظهر أن معظم هؤلاء المعتقلين من منطقة القطيف.

وأشارت المنظمة إلى أن النظام السعودي نفّذ 50 حكمًا بالإعدام خلال فترة السابقة، بتهمٍ تعسفية ودون أدنى شروط المحاكمة العادلة، في الوقت الذي يسعى فيه آل سعود لتلميع صورتهم في العالم.

ويتجاهل النظام السعودي التنديد الدولي والتحذيرات الحقوقية من التبعات الإنسانية لعقوبة الإعدام، في ظل غياب الشفافية والعدالة التي يعاني منها القضاء السعوي.
مصدر : وكالات
رقم : 955324
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