ووقع الحاخامات على عريضة تم توزيعها بتزامن مع عقد اجتماع الأمم المتحدة للاحتفال بالذكرى العشرين لإعلان ديوربان ضد العنصرية.



واتهمت العريضة "إسرائيل" بخلق صور رعب تتكرر منذ سنوات في القدس والأراضي الفلسطينية.



وجاء في العريضة "الدم في شوارع الأرض المقدسة، النيران مشتعلة على تلال القدس، والمباني اشتعلت في غزة، العنف تصاعد في شوارع اللد وحيفا، مع كل تحديث للأخبار تغرق أذهاننا صور جديدة، ونشعر بالحزن مرارًا وتكرارًا مع كل ظلم جديد".



ونبهت العريضة إلى ازدواجية معايير المؤسسات اليهودية الأميركية، والتي تطرح دائمًا سؤال "كيف نقف ضد العنف العنصري الممارس ضد اليهود؟"، وعقدت ورش عمل ووقفات احتجاجية ودراسات.



وأضافت أنه" ومع ذلك، فإن العديد من تلك المؤسسات نفسها صامتة عندما يتعلق الأمر بسوء استخدام السلطة والعنف العنصري الذي تمارسه إسرائيل في فلسطين، حيث تتجاهل المؤسسات اليهودية الإهانة اليومية التي تمارسها قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".



وقالت العريضة: "كيهود أميركيين، تروي مؤسساتنا قصصًا عن مستقبل خيالي بعيد عن واقع ما تمارسه إسرائيل من فظائع تمول بتبرعات المؤسسات اليهودية الأميركية لإدامة واقع لا يمكن الدفاع عنه، وخطر يدعم القمع العنيف لحقوق الإنسان ويمكن الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية".



وتابعت "حان الوقت لمواجهة ذلك، لم يعد بإمكاننا ادعاء الجهل ونحن نرى أن إسرائيل لديها جيش يسيطر على الحدود ومسؤول عن فقدان الفلسطينيين لمنازلهم ومدارسهم وحياتهم".



واتهمت العريضة قادة المؤسسات اليهودية الأمريكية بالمبالغة في الحديث عن السلام بينما يمولون العنف.



وأضافت "يمكننا استخدام مكانتنا كمواطنين وكأكبر متبرع لإسرائيل للضغط من أجل تنظيم وإعادة توجيه الأموال بطرق منصفة، تعزز مستقبل سلمي وعادل في الأراضي الفلسطينية لدعم أولئك الذين يبنون السلام، وليس الذين يزرعون الكراهية والعنف متنكرين باسم العدالة واستمرار اليهودية".



وتساءلت: "هل ندعم أولئك الذين يزرعون الأشجار أو أولئك الذين يزرعون في منازل جيرانهم؟.



وناشد الموقعون الذين وصفوا أنفسهم بأنهم قادة المستقبل للمجتمع اليهودي الأميركي مجتمعهم والطلاب والمدرسين والرعايا وأرباب العمل الممولين بعدم التبرع لـ"إسرائيل".