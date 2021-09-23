الصفحة الرئيسية
0
الخميس 23 أيلول 2021 ساعة 10:59

موريتانيا..أعمال شغب جنوب البلاد وقوات الأمن تتدخل ضد "مخربين"

موريتانيا..أعمال شغب جنوب البلاد وقوات الأمن تتدخل ضد "مخربين"
ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء عن بيان لوزارة الداخلية واللامركزية قوله إن "وزير الداخلية واللامركزية يذكر الجميع بأن الدولة لن تتردد في معاقبة كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن والسكينة العامين".

وأفاد البيان بأن مجموعة قامت "بأعمال شغب في مدينة اركيز، طالت الاعتداء على بعض الموظفين والعبث بممتلكات عامة وخاصة ونهب وتخريب بنايات حكومية"، مشيرا إلى أن السلطات تدخلت "لفرض السكينة والسيطرة على الوضع وإعادة الأمور إلى طبيعتها".

وذكر أن الجهات الموريتانية المختصة شرعت "في التحقيق بخصوص الأحداث المسجلة وسيتم اعتقال ومحاسبة كل الضالعين فيها من قريب أو من بعيد طبقًا للنظم والقوانين المعمول بها".

وذكر موقع "صحراء ميديا" في وقت لاحق أن مدينة اركيز شهدت ليلة هادئة بعد يوم وصف بأنه "من أكثر أيام المدينة صخبا في تاريخها"، مشيرا إلى حدوث ما وصفها باحتجاجات قوية تمثلت "في حرق محلات تجارية ومرافق عمومية، خلفت جرحى".

وروى الموقع الإخباري أن الاحداث بدأت منذ أيام، بدعوى نشطاء من سكان المدينة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى "احتجاجات ضد انقطاعات الكهرباء المتواصلة في المدينة، وضد الخدمات العمومية التي يصفونها بالسيئة".

وصباح يوم الأربعاء انطلقت المظاهرات "وسط المدينة لكنها سرعان ما تحولت إلى أعمال شغب وتخريب".

ورسم الموقع صورة لما جرى بقوله: "شباب ملثمون يحملون فؤوسا، يجوبون شوارع المدينة ويصدرون أوامرهم لأصحاب المحلات التجارية بإغلاق محالهم، في اتجاههم نحو مقر الشركة الوطنية للكهرباء (صوملك) حيث أُحرقت مكاتبها ولاذ عمالها بالفرار".

ونقل عن مصادر محلية أن محتجين اقتحموا مكاتب الوثائق المؤمنة، وأحرقوا الملفات الشخصية، وعبثوا بكل معداتها من شاشات ومقاعد.
مصدر : وكالات
رقم : 955335
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رداً على خطاب الملك سلمان.. وتبقى أحضان إيران مفتوحة لجميع جيرانها
رداً على خطاب الملك سلمان.. وتبقى أحضان إيران مفتوحة لجميع جيرانها
الأدميرال إيراني: القوة البحرية قوة استراتيجية تدافع عن البلاد
الأدميرال إيراني: القوة البحرية قوة استراتيجية تدافع عن البلاد
23 أيلول 2021
من وضع خارطة الطريق لصفقة التبادل في حماس هدّاف
من وضع خارطة الطريق لصفقة التبادل في حماس هدّاف
23 أيلول 2021
بيان مجلس التعاون المعادي لإيران.. محاولة إخفاء الخلافات عبر اللجوء إلی إيران فوبيا
بيان مجلس التعاون المعادي لإيران.. محاولة إخفاء الخلافات عبر اللجوء إلی إيران فوبيا
22 أيلول 2021
الرئيس المشاط: تحالف العدوان السعودي فشل بالقضاء على ثورة الشعب اليمني
الرئيس المشاط: تحالف العدوان السعودي فشل بالقضاء على ثورة الشعب اليمني
22 أيلول 2021
تطمينات أمريكيّة واهيّة لـ ‘‘قسد‘‘.. هل يتعلم الانفصاليون من الدرس الأفغانيّ؟
تطمينات أمريكيّة واهيّة لـ ‘‘قسد‘‘.. هل يتعلم الانفصاليون من الدرس الأفغانيّ؟
22 أيلول 2021
تنازلات ‘‘إسرائيليّة‘‘ لإتمام صفقة الأسرى مع حماس.. هل يمكن الوثوق بالعدو؟
تنازلات ‘‘إسرائيليّة‘‘ لإتمام صفقة الأسرى مع حماس.. هل يمكن الوثوق بالعدو؟
22 أيلول 2021
الرئيس الإيراني: لولا الشهيدين سليماني والمهندس لكانت ‘‘داعش‘‘ جارة لأوروبا
الرئيس الإيراني: لولا الشهيدين سليماني والمهندس لكانت ‘‘داعش‘‘ جارة لأوروبا
22 أيلول 2021
الرئيس الايراني يؤكد اهمية تعميق العلاقات مع ارمينيا
الرئيس الايراني يؤكد اهمية تعميق العلاقات مع ارمينيا
21 أيلول 2021
اللواء سلامي : اعداء شعبنا باتوا في منحدر السقوط والانهيار
اللواء سلامي : اعداء شعبنا باتوا في منحدر السقوط والانهيار
21 أيلول 2021
الخارجيّة الأمريكيّة تُهدد لبنان وشعبه.. ما الذي تريده واشنطن؟
الخارجيّة الأمريكيّة تُهدد لبنان وشعبه.. ما الذي تريده واشنطن؟
21 أيلول 2021
‘‘البأس الشديد‘‘.. صفعة مدوية تضرب وجه تحالف العدوان السعودي ومرتزقته في مأرب اليمنية
‘‘البأس الشديد‘‘.. صفعة مدوية تضرب وجه تحالف العدوان السعودي ومرتزقته في مأرب اليمنية
21 أيلول 2021
دلالات الزيارة المفاجئة لوزير الدفاع السوريّ إلى الأردن؟
دلالات الزيارة المفاجئة لوزير الدفاع السوريّ إلى الأردن؟
21 أيلول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بيان مجلس التعاون المعادي لإيران.. محاولة إخفاء الخلافات عبر اللجوء إلی إيران فوبيا
الرئيس المشاط: تحالف العدوان السعودي فشل بالقضاء على ثورة الشعب اليمني
تطمينات أمريكيّة واهيّة لـ ‘‘قسد‘‘.. هل يتعلم الانفصاليون من الدرس الأفغانيّ؟
تنازلات ‘‘إسرائيليّة‘‘ لإتمام صفقة الأسرى مع حماس.. هل يمكن الوثوق بالعدو؟