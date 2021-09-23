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الخميس 23 أيلول 2021 ساعة 12:06

مباحثات سورية إماراتية لتعزيز التعاون بمجالي المياه والطاقة

مباحثات سورية إماراتية لتعزيز التعاون بمجالي المياه والطاقة
وخلال لقاء جمع الجانبين أمس بمقر المركز التجاري في دبي على هامش اجتماعات المنتدى العربي الخامس للمياه أكد رعد أن الحكومة السورية وبالرغم من الحرب الظالمة والإجراءات القسرية أحادية الجانب والتخريب الممنهج للبنى التحتية من قبل التنظيمات الإرهابية لا تزال تدعم مشروعات الري وتقدم المياه لسقاية المحاصيل الزراعية مجاناً إضافة إلى بناء السدود وشبكات الري كما تشرف على قطاع مياه الشرب وتدعمه بشكل كامل.

وأبدى الوزير رعد رغبة سوريا بتعزيز التعاون وتفعيله مع الإمارات العربية المتحدة.

من جهته أشار المزروعي إلى أن الإمارات تؤمن بالعمل العربي المشترك ولا سيما في قطاع المياه وأنها ترحب بالقيام بما يلزم لنقل التجربة الإماراتية في مجال خصخصة القطاعات الحيوية وتبادل الخبرات وتقديم الدعم للمشروعات الاستثمارية في سورية.

وأكد المزروعي أن سوريا من أجمل بلدان العالم ووجهة سياحية مهمة للكثيرين وأن الإمارات مستعدة للمساهمة في إعادة الإعمار بهدف تعزيز التنمية في سوريا وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

واتفق الجانبان على استمرار التواصل وتعزيز آفاق التعاون بين البلدين.

حضر اللقاء السفير غسان عباس رئيس البعثة الدبلوماسية السورية في أبوظبي وكنان زهر الدين القنصل العام بالإنابة في دبي والمهندس جهاد كنعان مدير المياه الدولية في الوزارة.
مصدر : وكالات
رقم : 955354
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